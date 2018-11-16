Приоритеты Свердловского правительства: школа за 325 млн – дорого, конгресс-холл за 4 млрд – необходим

Правительство Свердловской области не жалеет бюджетных миллиардов на «имиджевые» проекты вроде пресловутого конгресс-холла, но упрекает муниципалитеты в транжирстве за желание построить комфортную новую школу. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшнем заседании рабочей группы по строительству согласительной бюджетной комиссии в заксобрании вновь разгорелась дискуссия о новой школе в Сосьве. На этот раз о ней напомнил либерал-демократ Павел Мякишев.

Замминистра Игорь Дубровин ответил, что школа включена в дополнительный список на 2019 год – то есть строительство начнётся в случае поступления в бюджет дополнительных доходов (точно такое же решение было принято и год назад, но к строительству школы так и не привело).

После этого вице-губернатор – министр финансов Галина Кулаченко дала понять, что проект ей в принципе не нравится, заявленная сумма – это слишком много: «Стоимость этой школы по проекту – 325 млн рублей. Больше одного миллиона рублей на ребёнка. Почему? Мы задаём эти вопросы, потому что нам непонятно».

Представитель минстроя обвинил во всем администрацию Сосьвы, которая якобы самовольно разработала слишком дорогой проект, «с зимними садами и бассейнами». «Разработают, а потом приходят ко мне и говорят: стройте, у меня срок экспертизы истекает. А давайте все же советоваться с министерством, прежде чем деньги на разработку проектов тратить!» – обратился к главам городов Дубровин.

Интересно, что к проектам, которые реализуются по инициативе самого областного правительства, подход совершенно другой. Уже около 4 млрд рублей вложено в строительство конгресс-холла «Екатеринбург-Экспо», на следующий год заложено ещё 1,5 млрд рублей, и, возможно, эта цифра тоже не окончательная. Об этом вице-губернатор Сергей Зырянов прямо заявил вчера членам согласительной комиссии.

Единственное объяснение, которое предлагают депутатам, – объект должен соответствовать неким требованиям, которые предъявляют к нему федеральные структуры – Росконгресс и ФСО. Без учёта всех их замечаний, заявил вчера первый вице-губернатор Алексей Орлов, объект не сможет стать в один ряд с аналогичными международными площадками в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи и не сможет принимать мероприятия с участием глав государств. О каких именно мероприятиях идёт речь, он не уточнил, но выразил надежду, что депутаты все равно поддержат позицию правительства и губернатора.

Добавим, на вчерашнем же заседании согласительной комиссии защитила перед депутатами свою программу на 2019 год министр инвестиций Виктория Казакова: одной из статей расходов будет предоставление 262 млн рублей вновь созданному Агентству по привлечению инвестиций Свердловской области. По словам министра, оно будет работать как специальная организация по привлечению инвесторов, а также как конгресс-бюро. Источники РИА «Новый День» в заксобрании полагают, что на практике это будет значить, что здание пустого конгресс-центра населят чьими-то жёнами и детьми, которые будут за хорошие зарплаты создавать видимость того, что борются за проведение в нем крупных международных мероприятий.

Не исключено также, что конгресс-холл в итоге станет очередной площадкой для проведения платных мероприятий – такую функцию вплоть до фестивалей пива уже взял на себя предыдущий объект – «Экспо-центр». А на площадке Центрального стадиона, на который были потрачены в том числе, бюджетные миллиарды, теперь будут проводить новогодние корпоративы и выставки насосов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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