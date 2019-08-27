Прежде чем строить новые школы, свердловские власти исчерпают все ресурсы старых

Нехватка мест в свердловских общеобразовательных школах, о которой уже неоднократно писал «Новый День», вопреки ожиданиям не стала одной из главных тем сегодняшнего крупного педагогического совещания, состоявшегося в пафосном конгресс-холле, который обошелся области и инвестору в 10 с лишним млрд рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Евгений Куйвашев, который заехал к педагогам всего на полчаса, а потом поспешил к взбунтовавшимся медикам, уделил этой проблеме всего несколько слов. «У нас полностью обеспечены детскими садами дети от 3 до 7 лет, но остро стоит вопрос по школам. За три последних года мы ввели 16,5 тысяч новых мест – и за счет строительства новых школ, и за счет реконструкции старых, но видим, что надо строить быстрее», – сказал он. После чего вдохновенно заговорил о том, что учителям необходимо профессионально расти, осваивать новые гаджеты и программы. Рост зарплат педагогов, заявил он, также всегда находится в фокусе внимания.

Однако вышедшая на трибуну вскоре после него помощник полпреда в УрФО Анна Ленская еще раз напомнила, что вопрос со школами стоит очень остро, особенно в новых районах Екатеринбурга. «Николай Николаевич (Цуканов) неоднократно обращал внимание на это», – заявила чиновница. Она добавила, что также наблюдается нехватка молодых педагогических кадров, и для их привлечения необходимы такие инструменты, как субсидии на жилье, целевое обучение в педагогических вузах и так далее.

На брифинге после окончания пленарного заседания областной министр образования Юрий Биктуганов признал, что на самом совещании его участники «показали только часть проблем». Он сообщил, что сейчас основное внимание в части строительства новых школ уделяется Екатеринбургу. Ситуацию в других муниципалитетах, отметил министр, депутаты заксобрания еще будут обсуждать на согласительных комиссиях по бюджету. Необходимо учесть все имеющиеся ресурсы, в том числе и старых, достаточно ветхих школ. В ряде случаев можно модернизировать старые здания, провести капитальные ремонты, – считает министр. Например, школа № 14 в Артемовском, которую в конце мая потребовала срочно закрыть прокуратура. «Будет проведена госэкспертиза, насколько состояние стен, перекрытий безопасно для детей. Если экспертиза позволит, то будем делать капремонт. Если не соответствует требованиям безопасности, то, конечно, будем сносить и строить новую», – сказал он.

Что касается строительства новой школы в Сосьве, зданию которой уже больше ста лет, то, по словам министра, она остается в числе приоритетов, но проект еще не прошел экспертизу. Никаких перекосов в бюджетной политике правительства, которое весь 2019 год охотно выделяло деньги на достройку конгресс-центра, по мнению, Юрия Биктуганова, нет, так как в минобразования держат на контроле ситуацию со школами во всех муниципалитетах региона. Напомним, осенью 2018 года вице-губернатор – министр финансов Галина Кулаченко дала понять, что проект сосьвинской школы ей в принципе не нравится, заявленная сумма – это слишком много: «Стоимость этой школы по проекту – 325 млн рублей. Больше одного миллиона рублей на ребенка. Почему? Мы задаем эти вопросы, потому что нам непонятно», заявила она.

Как уже сообщал «Новый День», проблему с нехваткой школ несколько лет пытались разными способами отодвинуть или замять. То надеялись на демографический спад, то обещали, что строить будут, но попозже, когда появятся деньги. Но именно на это деньги никак не находились. Зато находились на другое: строительство конгресс-центра, ледовой арены, туристического кластера и так далее.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 27.08.19

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