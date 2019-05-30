«Третий этаж второй год закрыт!» – прокуратура через суд требует отменить занятия в аварийной школе

Прокуратура требует срочно закрыть аварийную школу № 14 в поселке Красногвардейском Артемовского городского округа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос закрытия старой и строительства новой школы был поднят сегодня на заседании комитета заксо по бюджету в связи с поступлением в заксобрание прокурорского представления. Историю депутатам рассказала замглавы Артемовского Ольга Бачурина. По ее словам, проблема существует давно. Еще в 2017 году пришлось из соображений безопасности закрыть третий этаж, часть помещений на других этажах не эксплуатируется. В 2018 году муниципалитет заключил контракт на проектирование нового здания школы, но подрядчик оказался недобросовестным, и город остался без проекта. Арбитражный процесс город выиграл и сейчас ищет нового подрядчика, но понятно, что строительство нового здания начнется не раньше 2020, а то и 2021 года.

Сейчас администрация Артемовского склоняется к тому, что в следующем учебном году все 365 учеников будут ежедневно доставляться за 5 км школьными автобусами в школу № 16 соседнего поселка Сосновый Бор вместе со своими учителями и учиться там во вторую смену.

Интересное замечание сделала замминистра образования Ирина Серкова. По ее словам, перед каждым учебным годом на каждую школу составляется акт приемки о ее готовности. «В последнем акте перед 2018-2019 учебным годом необходимость проведения капремонта в школе № 14 не ставилась, и документ был подписан всеми надзорными органами», – заявила она.

Сейчас, когда пришло прокурорское представление, министерство взяло ситуацию под контроль, вариант с выездным обучением на данный момент кажется оптимальным.

Представитель областной прокуратуры Алена Линчак заявила, что они давно требуют закрыть школу, и исковое требование об этом уже лежит в городском суде.

Артемовский, Евгения Вирачева

Артемовский. Другие новости 30.05.19

Свердловский охотник, случайно застреливший товарища, получил год ограничения свободы. / В ОП Свердловской области обсудят недостатки градостроительных общественных слушаний. / Звезды сериала «Полицейский с Рублевки» и новый логотип покажут, как изменилась философия СКБ-банка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»