На Урале отремонтируют школу, из-за закрытия которой 400 детей учатся в соседнем поселке

Депутаты заксобрания и министр финансов Галина Кулаченко сегодня согласились увеличить финансирование реконструкции школы в поселке Красногвардейском Артемовского района – ее закрыли после прокурорский проверки, к тому моменту там осыпались кирпичи. Местные власти уже получали деньги на ремонт, но не смогли их освоить – 400 учеников школы ездят на учебу в соседний поселок. Сегодня областные власти решили, что не стоит рисковать безопасностью детей.

Всего на ремонт школы необходимо около 50 млн рублей, согласно проекту бюджета область должна выделить более 28 миллионов, около 6 миллионов нашел муниципалитет. Не хватило 15 млн, из-за чего ремонт школы грозит растянуться на несколько лет. Все это время дети должны ездить на автобусах в другой поселок – к слову, на это деньги уже заложены в бюджете. Парламентарии посчитали, что это небезопасно, во-первых, а во-вторых, автобусы – это дополнительные расходы. «Капремонт необходимо закончить за год. Если надо дать 15 млн, их надо добавить, на эту ситуацию нельзя по-другому смотреть, – отметил вице-спикер заксо Владимир Власов. «Вины со стороны муниципального образования снимать нельзя, но проблему решать нужно, надо добавить 15 млн», – высказался председатель комитета по бюджету Владимир Терешков. Галина Кулаченко спорить не стала.

Напомним, проблема со школой в Красногвардейском существует давно. Еще в 2017 году пришлось из соображений безопасности закрыть третий этаж, часть помещений на других этажах не эксплуатируется. В 2018 году муниципалитет заключил контракт на проектирование нового здания школы, но подрядчик оказался недобросовестным, и город остался без проекта. При этом подрядчик уверял, что школу просто невозможно ремонтировать, ее надо сносить, она буквально рассыпается. Позже после прокурорской проверки по требованию Роспотребнадзора через суд ее закрыли.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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