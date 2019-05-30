Креков объяснил, почему власть и банки до сих пор не строят школы вместе

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков объяснил, почему, несмотря на острую потребность в новых школах, регион не справляется с организацией частно-государственного партнерства в этой сфере.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пресс-конференции в Доме журналиста Павел Креков откровенно признал: «Без частно-государственного партнерства мы эту задачу (строительство школ) вообще не решим, у нас нет выхода кроме как искать приемлемые варианты». По словам чиновника, на его памяти рассматривалось уже как минимум пять вариантов с разными банками, но большинство по тем или иным причинам не подошли.

Во-первых, дело в размере процентной ставки, которую предлагают банки. Замгубернатора напомнил, что для каждого субъекта РФ федеральным Минфином установлен предельный дефицит бюджета, и если регион «вылезет» за его предел, то рискует не получить каких-то федеральных трансфертов.

Другой вариант – когда финансовая организация согласна вкладываться в строительство школ только при условии, что будет создано совместное предприятие, и школами будет управлять их управляющая компания. А эта управляющая компания, в свою очередь, захочет поставить в каждом классе интерактивную доску, различное экспериментальное оборудование – даже в сельских школах, где на этом оборудовании и работать некому. Областные власти предлагают бизнесу поставить такое оборудование только в городских школах, а инвестор возражает – «или везде, или нигде».

Тем не менее Креков заверил, что в течение месяца область выйдет на договор с одним из двух крупных банков, и речь пойдет о строительстве примерно 10 школ в крупных городах – Нижнем Тагиле, Березовском, Новоуральске.

«Конечно, с обсуждениями уже пора заканчивать, и еще раз повторю: без ГЧП нам эту задачу не решить», – резюмировал замгубернатора.

Напомним, сегодня стало известно еще об одной проблемной школе – в поселке Красногвардейском. В ней еще в 2017 году пришлось из соображений безопасности закрыть третий этаж, часть помещений на других этажах не эксплуатируется. В 2018 году муниципалитет заключил контракт на проектирование нового здания школы, но подрядчик оказался недобросовестным, и город остался без проекта. Арбитражный процесс город выиграл и сейчас ищет нового подрядчика, но понятно, что строительство нового здания начнется не раньше 2020-го, а то и 2021 года.

Сейчас администрация Артемовского склоняется к тому, что в следующем учебном году все 365 учеников будут ежедневно ездить за 5 км на школьных автобусах в школу № 16 соседнего поселка Сосновый Бор вместе со своими учителями и учиться там во вторую смену.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.05.19

Челябинский Аркаим на неделю переехал в Екатеринбург (ФОТО). / Жители пока не узнают, какие заводы будут строить на их «мусорные» деньги. / На центральном перекрестке Екатеринбурга отключили светофоры из-за горящего столба (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»