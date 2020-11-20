Кандидат в гордуму Екатеринбурга не успевает в срок отремонтировать школу в области

Ремонт школы № 14 в поселке Красногвардейский Артемовского округа, скорее всего, не будет закончен в срок и перейдет на следующий год. Как рассказал «Новому Дню» источник в согласительной комиссии по бюджету, эту проблему обсуждали сегодня на рабочей группе по образованию, соцполитике и культуре. Интересно, что подрядчик – кандидат в городскую думу Екатеринбурга.

Вопрос о ремонте школы или строительстве нового здания в Красногвардейском встал еще в мае 2019 года. Как уже писал «Новый День», прокуратура потребовала срочно закрыть аварийную школу, в которой еще в 2017 году пришлось из соображений безопасности закрыть весь третий этаж и часть помещений на других этажах. Во время работы согласительной комиссии 2019 года министр финансов Галина Кулаченко согласилась выделить средства на ремонт учебного заведения. 20 июня 2020 года муниципалитет заключил контракт с ООО «Сити-Билдинг», управляющий которого, по данным официального сайта ФНС – ИП Виталий Чачин. Он же – кандидат на довыборах в гордуму Екатеринбурга, которые состоятся послезавтра. Сумма контракта, по данным сайта госзакупок – более 130 млн рублей. Завершить работы нужно в декабре.

В начале ноября о ситуации на объекте писала местная газета «Егоршинские вести»: «здание все еще открыто всем ветрам и снегам, стоит без окон и крыши. Больше всего нас удивило качество чердачных работ: здесь потолок оказался пропитанным влагой, пролит дождями и снегом, а стропила нарощены «кобылками». Высохнет ли перекрытие третьего этажа в ноябрьскую слякоть или сгниет после того, как на него уложат утеплитель? Не унесет ли крышу ветром? Хорошо ли скреплены стропила? Эти и другие вопросы мы, бывшие ученики школы, задавали строителям. Нам казалось, что качество далеко от необходимого».

Сам Виталий Чачин заявил «Новому Дню», что до конца предвыборной кампании без консультации с юристами никаких комментариев журналистам не дает.

Екатеринбург, Артемовский, Елена Владимирова

Екатеринбург, Артемовский. Другие новости 20.11.20

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