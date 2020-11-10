Богатые, бедные и забывчивые: избирком обнародовал сведения о доходах кандидатов в гордуму

Избирком Екатеринбурга утвердил информационные плакаты о кандидатах на довыборах в гордуму по округам № 3 и № 9, где указаны не только их биография и род занятий, но и доход за 2019 год, сведения об имуществе и выявленные факты недостоверности этих сведений. Забывчивость при заполнении деклараций проявили четверо из 10 кандидатов – два от «Яблока», один от КПРФ и один – от СР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в округе № 3 самым удачливым в прошлом году оказался бывший эсер, а ныне сторонник ЕР Антон Швалев. Работа в ЕГД, свердловском заксо, РФКР МКД, Омском минстрое, продажа имущества и доходы от Сбербанка принесли ему 3 млн 448 тысяч рублей. У него есть земельный участок в 974 кв. м, дом на 108,3 кв. м, одна квартира в долевой собственности и одна в совместной, два автомобиля – Renault Logan SR и Audi Q5. В банках политик держит 1 млн 344 тысячи рублей.

На втором месте – кандидат от «Яблока», индивидуальный предприниматель Владислав Постников. Его доходы за 2019 год – 1 млн 488 тысяч рублей. Имущества у Постникова немного: квартира площадью 48 кв. м и автомобиль «Ниссан Марч». Остаток средств на трех счетах в банках – около 40 тысяч рублей. Также он владеет одной третью ООО «Уральское авторское общество». По данным избиркома, Постников не указал доход в размере 1 332 рублей, полученный от ООО «ПМБК».

Первую тройку замыкает либерал-демократ Александр Каптюг, заработавший в 2019 году 663 тысячи 840 рублей в ООО «Уральская производственная компания» и ООО «Каслинское механическое предприятие». Имущество кандидата разбросано по Среднему и Южному Уралу: в Челябинской области у него – земельный участок площадью 19 857 кв. м, административно-бытовой корпус на 144,5 кв. м, зерноток, два производственных корпуса – 1 092 и 1 397 кв. м. В Свердловской области – земельный участок на 1 474 кв. м и жилой дом на 327,3 кв. м. Также у кандидата богатый автопарк: Land Rover Sport, прицеп «716 104», внедорожное мотосредство Lynx Xtrim Commander 800 Etec. Остаток средств на 7 счетах в банках – около 87 тысяч рублей. Владеет 50% трех ООО: «Уральская производственная компания», «Каслинское механическое предприятие», «ЦЭК».

Кандидат от СР, многодетная мать Оксана Иванова задекларировала за 2019 год 423 тысячи рублей. Источники дохода – храм Святых Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове, Пенсионный фонд РФ, управление соцполитики № 24, ПАО «Сбербанк». Остаток средств на счете в банке: 8 744,99 рублей. Собственного жилья, согласно информации избиркома, у Ивановой нет.

Доход временно неработающей коммунистки Ольги Прожериной в прошлом году составил всего 10 копеек – от ПАО «Сбербанк». Остаток средств на 6 счетах в банках – 12 466 рублей. Прожерина владеет 2% в ООО «Лаборатория технологий ЗОЖ». Собственности нет.

В округе № 9 самым обеспеченным тоже оказался бывший эсер, а ныне – кандидат от ЕР Виталий Чачин. ООО «Новые технологии строительства», ООО «ТСК», ИП Чачин В.В. и ПАО «СКБ-банк» принесли ему в общей сложности 2 млн 932 тысячи 851 рубль. Ему принадлежат: земельный участок площадью 3 760 кв. м (доля 75/10000); два гаража, два нежилых помещения, снегоход Yamaha VK540E, снегоболотоход CF Moto 8 (ТИП 800-2), прицеп МЗСА 817701. Остаток средств на 15 счетах в банках – 1 млн 592 тысячи рублей. Кандидат участвует в коммерческих организациях: ООО «Виталкэпиталгрупп» – 50% и ООО «Стройреставратор» – 100%.

За ним идет кандидат от СР Александр Смолин, доходы которого – 1 млн 498 тысяч рублей. Кандидат получил их от ООО «Новый проспект» и ООО «Девелопер». У Смолина есть одна собственная квартира (186,9 кв. м) и треть еще в одной квартире. На 11 счетах в банках он хранит 90 тысяч 701 рубль. Также у него есть 3% в ООО «Аметист» и 66,67% в ООО «Большой Урал». У Смолина избирком тоже обнаружил не указанные в декларации доходы: 227 тысяч рублей от ООО «Новый проспект», ООО «Девелопер», ТСЖ «Аквамарин» и неучтенную недвижимость – нежилое помещение площадью 19 кв. м.

Либерал-демократ Евгений Луконин заработал 707 тысяч рублей в школе № 21, МБУ ИМЦ Чкаловского района Екатеринбурга, УрГПУ, Свердловском областном медколледже. На двух счетах в банках Луконин хранит 157,58 рублей.

Коммунист Виталий Ряписов получил в АО «Уралпромжелдортранс», ООО «ТД УралСИЗ», ПАО Сбербанк 649 тысяч рублей. У него есть автомобиль Кia LD (Opirus/GH). На шести счетах кандидата в банках хранится 1 млн 889 тысяч рублей. По данным избиркома, Ряписов не указал доход в сумме около 48,5 тысяч рублей, полученный в Екатеринбургской городской думе.

Кандидат от «Яблока» Дмитрий Трынов заработал 621 тысячу рублей – чтением лекций в УрФУ и по договору аренды с ООО «Рекламная компания Пилларс Плюс». Из недвижимости у Трынова только одна пятая доля квартиры площадью 67,9 кв. м. Ездит кандидат на «Ладе 217230». Остаток средств на пяти счетах в банках – 1 млн 259 тысяч руб. Владеет 49% ООО «Путь». По данным избиркома, Трынов не указал доход в сумме 3 595 рублей от ООО «Инвестиционная компания «Фридом Финанс».

Напомним, сам по себе факт предоставления недостоверной информации о доходах не является основанием для снятия кандидата с выборов, если только вклады не размещены за границей. Но эти данные доводятся до избирателей через информационные плакаты, размещенные на избирательных участках. Рекордсменом по «забывчивости» стал в 2019 году биатлонист Антон Шипулин. Он не указал в декларации о доходах и имуществе ценные бумаги, в том числе иностранные, на общую сумму более 13,5 млн рублей. Впрочем, его адвокатам удалось доказать, что спортсмен избавился от активов до регистрации кандидатом в депутаты Госдумы. Выборы он выиграл.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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