Кандидат в Госдуму Антон Шипулин забыл указать в декларации ценные бумаги на 13,5 млн рублей

Кандидат в депутаты Госдумы по Серовскому округу от «Единой России» Антон Шипулин не указал в декларации о доходах и имуществе ценные бумаги на общую сумму более 13,5 млн рублей.

Как говорится в документе, опубликованном на портале областного избиркома, при проверке сведений об имуществе выяснилось, что у Шипулина имеются неучтенные облигации Сбербанка на сумму 10 млн рублей, а также структурированные ноты Коммерцбанка на 3,6 млн рублей.

У некоторых других кандидатов тоже выявлены недочёты в информации о финансах, но совсем на другие суммы. Коммунист Габбас Даутов оценил свой банковский счет в 770 рублей, а проверка нашла почти три тысячи. У кандидата «Коммунистов России» Дмитрия Зенова при заявленном нуле нашлось сразу несколько счетов на общую сумму около 120 тысяч рублей. На несколько тысяч ошиблись эсер Алексей Коровкин и Ирина Скачкова (причём последняя – в большую сторону). Игорь Рузаков не указал два банковских счета, впрочем, они оба совершенно пусты.

В избиркоме пояснили, что предоставление недостоверных сведений не является основанием для отмены регистрации кандидата, но несёт за собой репутационных потери, так как эта информация будет указана на информационных плакатах, которые будут размещены на избирательных участках в день голосования.

Екатеринбург, служба информации

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