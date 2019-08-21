За что эсеры хотят снять с выборов Шипулина: аргументы и документы (ФОТО)

Сегодня в 14:00 Свердловский областной суд рассмотрит иск кандидата в Госдуму от «Справедливой России» Алексея Коровкина об отмене регистрации его соперника – кандидата от «Единой России» Антона Шипулина. Истец подозревает, что на момент регистрации Шипулин владел ценными бумагами иностранного банка, что напрямую запрещено российским законодательством и является основанием для снятия с выборов.

Напомним, при подаче документов на регистрацию в избирком Антон Шипулин утверждал, что не имеет вкладов в иностранных банках, не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами. Однако проведенная Центризбиркомом совместно со Сбербанком проверка показала, что по меньшей мере по состоянию на 1 июня 2019 года это было не так: у Шипулина были структурированные ноты, размещенные в «Коммерцбанк Акциенгезельшафт» размером в 3 млн 642 тысячи 180 рублей в количестве 50 штук. Из возражений защиты (имеются в распоряжении редакции) следует, что все иностранные финансовые документы, в частности – упомянутые ценные бумаги «Коммерцбанка» – были отчуждены в установленные законом сроки, что подтверждается отчетом брокера. Но, по информации источника «Нового Дня», отчет брокера, представленный суду, датирован только 16 августа.

«Логика простая. Если бы у Шипулина была такая возможность, он бы представил данные именно на 26 июля – день регистрации. Но этого сделано не было. Поэтому было бы разумно, если бы суд проверил состояния счетов Шипулина на день подачи документов на регистрацию, а именно на 22 июля, так как именно он является последней датой, когда Шипулин мог избавиться от бумаг и остаться законным кандидатом», – считает знакомый с ситуацией источник агентства.

Добавим, что Избирательная комиссия Свердловской области «в связи со вновь открывшимися обстоятельствами» уже готова встать на сторону кандидата от партии власти. В избиркоме подтвердили, что 6 августа были выявлены недостоверные сведения об имуществе Шипулина, в частности, о владении иностранными ценными бумагами, но по состоянию на 1 июня. Как говорится в письменном пояснении избиркома (имеется в редакции), у кандидата Шипулина были запрошены письменные пояснения, и 13 августа его доверенное лицо предоставило их, сообщив, что Шипулин избавился от ценных бумаг еще до даты регистрации (26 июля). Тем не менее, в информационном плакате, текст которого был утвержден 14 августа, нашли отражения сведения о проверке, доказывающие, что кандидат указал недостоверные данные о своем имуществе по состоянию на 1 июня. По мнению избиркома, единственным основанием для подачи иска кандидатом от СР Алексеем Коровкиным стали именно сведения из плаката, а они основанием для отмены регистрации не являются.

Чью сторону примет суд – станет известно через несколько часов.

Как писал ранее «Новый День», на прошлой неделе кандидат в Госдуму по Серовскому округу от «Справедливой России» фельдшер из Новой Ляли Алексей Коровкин подал в Свердловский областной суд иск с требованием снять с выборов его соперника – олимпийского чемпиона по биатлону единоросса Антона Шипулина. Это было сделано после того, как проверка избиркома обнаружила, что Шипулин то ли забыл, то ли не захотел указать, что он владел структурированными нотами Коммерцбанка на 3,6 млн рублей. Законодательство РФ однозначно запрещает зарегистрированным кандидатам иметь ценные бумаги иностранных финансовых учреждений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 21.08.19

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