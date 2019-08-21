Областной суд не стал снимать Шипулина с выборов

Сегодня в Свердловском областном суде рассматривался иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной думы по Серовскому округу от «Единой России» Антона Шипулина на том основании, что на момент регистрации он владел активами в иностранном банке, что запрещено законом. Информацию об этом в пятницу опубликовал облизбирком.

Сопернику Шипулина на выборах, кандидату от «Справедливой России» Алексею Коровкину, было отказано в удовлетворении иска, передает корреспондент «Нового Дня» из зала суда. Это решение может быть обжаловано в течение пяти дней.

Как уже сообщалось, при подаче документов на регистрацию в избирком Антон Шипулин утверждал, что не имеет вкладов в иностранных банках, не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами. Однако проведенная Центризбиркомом совместно со Сбербанком проверка показала, что по меньшей мере по состоянию на 1 июня 2019 года это было не так: у Шипулина были структурированные ноты, размещенные в «Коммерцбанк Акциенгезельшафт» размером в 3 млн 642 тысячи 180 рублей в количестве 50 штук. Из возражений защиты (имеются в распоряжении редакции) следует, что все иностранные финансовые документы, в частности – упомянутые ценные бумаги «Коммерцбанка» – были отчуждены в установленные законом сроки, что подтверждается отчетом брокера.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.08.19

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