«Мне хватило, больше не пойду», – Антон Шипулин о суде, где его пытались снять с выборов (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня Свердловский облсуд рассмотрел иск кандидата в Госдуму от СР Алексея Коровкина об отмене регистрации его соперника, единоросса Антона Шипулина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Шипулин, который по решению суда останется в гонке, после заседания поделился впечатлениями с журналистами. В частности, он заявил, что больше в суд лично не пойдет: «В следующий раз, наверно, не пойду, я потратил два часа своего времени, а мог потратить его на семью. Мне хватило, больше не пойду», – сказал он.

Напомним, его оппонент обвинил Шипулина в том, что на момент регистрации тот владел иностранными ценными бумагами – структурированными нотами, размещенными в «Коммерцбанк Акциенгезельшафт» общей суммой на 3 млн 642 тысячи 180 рублей в количестве 50 штук. Защите спортсмена удалось убедить суд, что Шипулин избавился от этих активов еще до 22 июля. Тем не менее, кандидат от партии власти покаялся, что совершил техническую ошибку, не указав их в декларации сразу: «Я раньше никогда таких деклараций не подавал, не знал каких-то тонкостей, но у меня никогда не было умысла что-то скрывать. Я полностью беру на себя ответственность за эту ошибку».

Антон Шипулин также дал понять, что в последние годы своей спортивной карьеры стремился создать себе некий «фундамент, в том числе и денежный», чтобы больше не задумываться об источниках дохода, когда покинет биатлон, в том числе и в том случае, если его политическая карьера не сложится так, как он рассчитывает – полный вариант пресс-подхода Антона Шипулина смотрите в нашем видео.

Отметим, что Шипулин действительно торопился домой, к семье: сегодня у него день рождения, но при этом он не отказался устроить небольшую автограф-сессию для судебных приставов. «Надеюсь, больше мы в этом месте не встретимся», – сказал он напоследок.

ВИДЕО из суда – в ближайшее время на нашем канале.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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