Антон Шипулин пришел в суд, чтобы доказать, что не владеет иностранными активами (ФОТО)

Свердловский областной суд сегодня рассматривает иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной думы по Серовскому округу от «Единой России» Антона Шипулина. Причиной для разбирательства стали ценные бумаги, которыми владел биатлонист. Избирком в пятницу опубликовал информацию о том, что Шипулин не указал наличие бумаг, когда подавал документы на регистрацию. Бывший биатлонист сегодня лично явился в суд, но перед процессом никаких комментариев для прессы давать не стал.

Судья Светлана Жейнова отказалась принять ходатайство представителя подавшего иск кандидата от «Справедливой России» Алексея Коровкина, в котором тот требовал запросить в Сбербанке информацию о дате, когда именно ответчик, кандидат от ЕР Антон Шипулин, перестал владеть ценными бумагами иностранного Коммерцбанка на сумму 3,6 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», против этого возразили и адвокат Шипулина Татьяна Романова, и представитель областного избиркома, и прокурор. В частности, представитель ИКСО заявила, что 22 июля Шипулин представил документы, а также письменное уведомление, что у него нет счетов в иностранных банках и иностранных ценных бумаг. Но 6 августа были получены сведения об их наличии. 13 августа доверенное лицо Шипулина пояснило, что еще перед подачей документов на регистрацию, а именно 12 июля, все ценные бумаги были Шипулиным проданы, поэтому нет оснований для его снятия с выборов. При этом информация о предоставленных кандидатом недостоверных данных была размещена в информационном плакате.

Представитель Коровкина Сергей Ситников обратил внимание на то, что в августе Шипулину в избиркоме, по сути, поверили на слово, хотя он уже один раз предоставил недостоверные сведения. По его мнению, после поступления сведений проверки, доказавшей, что Шипулин скрыл данные о ценных бумагах за рубежом, областной избирком должен был сам запросить у банка дополнительную информацию, а не просить объяснений у самого Шипулина. «С самого начала этого иска не было бы, если бы избирком выполнил свои обязанности и провел тщательную проверку. Любая информация, которая предоставляется кандидатом в депутаты, должна проверяться компетентными органами. И потом она предоставляется избирателю. К отчету финансового брокера мы просим отнестись критически. Мы считаем, что достоверных доказательств отчуждения кандидатом зарубежных активов нет».

Суд удалился в совещательную комнату.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук

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