Снимут Шипулина с выборов или нет: мнения экспертов

Кандидат в Госдуму от «Единой России» Антон Шипулин вряд ли будет снят с выборов, как того требует его соперник из СР Алексей Коровкин.

Как рассказал «Новому Дню» электоральный юрист Иван Кадочников, скорее всего, для этого просто нет юридических оснований. «Чтобы проверить достоверность сведений о доходах кандидатов, избирательная комиссия обращается в Федеральную налоговую службу России. А у нее есть сведения только о российских банках. На территории РФ действует АО «Коммерцбанк», которое имеет российскую лицензию, хотя и является подразделением иностранного банка. Инвестиционный договор у Шипулина с российским банком», – убежден юрист. Правда, добавил он, заключать этот договор было не слишком дальновидно со стороны Шипулина, так как кредитные ноты не подпадают под защиту Агентства по страхованию вкладов, в связи с особенностью данных ценных бумаг.

Политтехнолог Алексей Швайгерт считает, что нарушение требований законодательства налицо. В то же время он не думает, что Шипулина действительно снимут с выборов. «Отлично, что другая партия уцепилась за эту ситуацию. На этой почве можно будет сделать какую-то расторговку на будущее. Но мне как профессионалу прежде всего интересно, почему Шипулин допустил такую ошибку. Он, вероятно, победит на выборах, но победа будет, что называется, со следом и даст возможность его соперникам говорить о том, что была не совсем чистой. Обычно кандидаты такого уровня заранее избавляются от всех зарубежных счетов и ценных бумаг. Интересно будет послушать аргументы сторон в суде», – сказал Швайгерт.

Напомним, ранее стало известно, что кандидат в Госдуму по Серовскому округу от «Справедливой России» фельдшер из Новой Ляли Алексей Коровкин подал в Свердловский областной суд иск с требованием снять с выборов его соперника – олимпийского чемпиона по биатлону единоросса Антона Шипулина. Как рассказал «Новому Дню» руководитель свердловского отделения СР Андрей Кузнецов, это было сделано после того, как проверка избиркома обнаружила, что Шипулин то ли забыл, то ли не захотел указать, что у него есть структурированные ноты Коммерцбанка на 3,6 млн рублей. По словам Кузнецова, закон однозначно запрещает зарегистрированным кандидатам иметь ценные бумаги иностранных финансовых учреждений. Насколько ему известно, Шипулин пояснил избиркому, что этих бумаг у него уже нет. Однако справороссы хотят быть в этом уверенными, для чего и обратились в суд. «Мы с большим уважением относимся к спортивным достижениям Антона Шипулина, но закон должен быть един для всех», – подчеркнул Кузнецов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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