Кандидат от эсеров подал иск о снятии с выборов Антона Шипулина

Кандидат в Госдуму по Серовскому округу от «Справедливой России» фельдшер из Новой Ляли Алексей Коровкин подал в Свердловский областной суд иск с требованием снять с выборов его соперника – олимпийского чемпиона по биатлону единоросса Антона Шипулина.

Как рассказал «Новому Дню» руководитель свердловского отделения СР Андрей Кузнецов, это было сделано после того, как проверка избиркома обнаружила, что Шипулин то ли забыл, то ли не захотел указать, что у него есть структурированные ноты Коммерцбанка на 3,6 млн рублей. По словам Кузнецова, закон однозначно запрещает зарегистрированным кандидатам иметь ценные бумаги иностранных финансовых учреждений. Насколько ему известно, Шипулин пояснил избиркому, что этих бумаг у него уже нет. Однако справороссы хотят быть в этом уверенными, для чего и обратились в суд. «Мы с большим уважением относимся к спортивным достижениям Антона Шипулина, но закон должен быть един для всех», – подчеркнул Кузнецов.

Екатеринбург, Серов, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Серов. Другие новости 19.08.19

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