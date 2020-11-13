В избирательном округе №3 Екатеринбурга досрочно проголосовали 666 избирателей

За два первых дня досрочного голосования на довыборах в Екатеринбургскую гордуму по двум одномандатным округам проголосовали почти полторы тысячи человек: 666 избирателей в округе № 3 и 827 – в округе № 9. Об этом сообщает городской избирком.

Как уже писал «Новый День», досрочное голосование стартовало 11 ноября. В первый день в 3-м округе пришли на участки 359 человек, а в округе № 9 – 448. Тогда же координатор движения «Голос» на Урале Александр Грезев, который работает на довыборах как независимый наблюдатель, заявил о нарушениях. «В Екатеринбурге началось досрочное голосование, и сразу выстроились очереди бюджетников с двумя направлениями с места работы. Второе для отчетности. В направлении указана причина «эпидемиологическая обстановка». Троих, кто вообще причину назвать не смог, я убедил прогнать. Вновь этот позор в нашем городе повторяется», – написал Грезев в соцсети.

Напомним, досрочное голосование на довыборах в думу проходит с 11 по 21 ноября, 22 ноября состоится основной день голосования. В каждом округе гражданам предстоит сделать выбор из пяти кандидатов. Кто они – можно узнать из информационных плакатов, заказанным избиркомом. Там указаны не только биография и род занятий претендентов на думское кресло, но и доход за 2019 год, сведения об имуществе и выявленные факты недостоверности этих сведений.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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