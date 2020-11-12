Оппозиционеры заявили о массовом нагоне бюджетников на досрочное голосование в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге накануне завершился первый день досрочного голосования на довыборах в городскую думу. Оппозиционные кандидаты заявили о массовых нарушениях на избирательных участках.

«В Екатеринбурге началось досрочное голосование, и сразу выстроились очереди бюджетников с двумя направлениями с места работы. Второе для отчетности. В направлении указана причина «эпидемиологическая обстановка». Троих, кто вообще причину назвать не смог, я убедил прогнать. Вновь этот позор в нашем городе повторяется», – написал координатор движения «Голос» на Урале Александр Грезев, который работает на довыборах как независимый наблюдатель.

Фото предоставлено Владиславом Постниковым

Кандидат от «Яблока» в округе № 3 Владислав Постников сообщил «Новому Дню», что его команда будет подавать жалобу в избирком Екатеринбурга. «Что за бредовое, абсолютно незаконное решение включить неясную формулировку «эпидемическая обстановка» в число уважительных причин для досрочного голосования? Кто дал такое указание УИКам? […] У нас из-за коронавируса люди массово бегут из Екатеринбурга? Самоизолируются в других городах? Нет же, у кого ни спрашиваю из досрочно-принудительно проголосовавших – все говорят, что 22 ноября будут в Екатеринбурге, по месту своего жительства. Но идут на довыборы сейчас, потому что их заставили на работе», – возмутился участник довыборов. По словам Постникова, такое массовое участие бюджетников дает обратный эффект с точки зрения эпидемиологической ситуации. Толпы голосующих людей стоят в тесных коридорах и помещениях, где заседают участковые комиссии.

Фото с избирательного участка предоставлено Владиславом Постниковым

О фактах принуждения бюджетников к голосованию сообщила и представительница «Справедливой России» Оксана Иванова. «Новости от наблюдателей. 11.11, 17:43. Участок 1292. Женщина пришла, проголосовала, попросила избирком подписать ей заявление для работодателя, что она проголосовала. Надо сдать на работу эту отметку. На вопрос где работает, сказала, что в здании правительства СО», – написала кандидатка в соцсетях.

Похожая ситуация наблюдалась и в округе № 9. «С первого дня предварительного голосования на довыборах выявился весь трэш: нагон избирателей, липовые справки с объяснением «вынужденности голосования» и прочее», – написал кандидат от «Яблока» Дмитрий Трынов.

Напомним, досрочное голосование на довыборах в думу проходит с 11 по 21 ноября, 22 ноября состоится основной день голосования. В первый день на участки пришли 807 человек, или 0,7% от всех избирателей, зарегистрированных в двух округах. Напомним, на два депутатских мандата претендуют 10 кандидатов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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