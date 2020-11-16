За пять дней за кандидатов в гордуму досрочно проголосовали около 2,5% избирателей

В досрочном голосовании за кандидатов в депутаты городской думы Екатеринбурга по округам №3 и №9 уже приняли участие более 3000 избирателей. По данным горизибркома, в округе №3 с 11 по 15 ноября досрочно проголосовали 1411 человек, или 2,4% от общего количества избирателей. В округе № 9 – 1646 человек, или около 2,8%.

Как уже сообщал «Новый День, в первый день досрочного голосования, 11 ноября, в округе № 3 проголосовали 359 человек, а в округе № 9 – 448. Уже на следующий день, 12 ноября, оппозиционные кандидаты и независимые наблюдатели заявили об «очередях из бюджетников». «В Екатеринбурге началось досрочное голосование, и сразу выстроились очереди бюджетников с двумя направлениями с места работы. Второе для отчетности. В направлении указана причина «эпидемиологическая обстановка», – заявил координатор движения «Голос» на Урале Александр Грезев, который работает на довыборах как независимый наблюдатель.

В пятницу, 13 ноября, на сайте Общественной палаты Свердловской области было опубликовано сообщение ее представителя Владимира Винницкого: «Досрочное голосование в течение 10 дней проходит в рамках кампании по недопущению распространения короновирусной инфекции. Гражданам рекомендовано в целях защиты своего здоровья проголосовать досрочно. Досрочное голосование организовано в соответствии со ст. 65 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» для того, чтобы в день голосования 22 ноября на избирательных участках не было столпотворения. Голосующие не должны и не обязаны отчитываться перед наблюдателями: откуда они пришли и по какой причине они голосуют досрочно».

Напомним, досрочное голосование проходит с 11 по 21 ноября. Избирательные участки будут открыты с 16:00 до 20:00 в будние дни до 20 ноября включительно, и с 10:00 до 14:00 – в субботу, 21 ноября. В основной день голосования, 22 ноября, проголосовать можно будет с 08:00 до 20:00. На два депутатских мандата в двух округах претендуют 10 кандидатов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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