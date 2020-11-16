Политолог: доказать в суде принуждение избирателей к голосованию крайне сложно

Масштаб досрочного голосования на довыборах в гордуму значительно шире, чем при «нормальных» выборах, и, вероятно, это свидетельствует о применении административного ресурса. Но доказать в суде такое явление, как «принуждение к голосованию», крайне сложно.

Таким мнением поделился в беседе с корреспондентом РИА «Новый День» политолог Сергей Мошкин. «Когда выборы проходят в обычном, спокойном ритме, досрочно голосуют 0,1-0,3%, в крайнем случае – 0,5 процента избирателей. Если их значительно больше – скорее всего, работает административный ресурс. Но доказать в суде, что избирателя принудили голосовать, очень сложно. Должны быть вещественные доказательства, причем в достаточном масштабе», – считает эксперт.

Сергей Мошкин пояснил, что даже если удастся разоблачить одного-двух начальников, принуждающих своих сотрудников голосовать, официальная позиция властей будет состоять в том, что это был единичный случай, не влияющий на общий итог голосования. Мошкин добавил, что и сбор доказательств был бы в этом случае непростым: избиратель не обязан рассказывать наблюдателям, почему, когда и за кого он голосовал.

Как уже сообщал «Новый День», к утру понедельника, 16 ноября, в округе № 3 досрочно проголосовали 2,4 процента избирателей, а в округе № 9 – 2,8%. В конце прошлой недели кандидат от партии «Яблоко» Владислав Постников заявил в соцсети, что потребовал от прокуратуры возбудить уголовное дело о принуждении граждан к голосованию досрочно и за определенного кандидата (при этом, как известно, возбуждение уголовных дел в полномочия прокуратуры уже давно не входит). По его словам, он уже обратился в ЦИК, Генпрокуратуру и горизбирком.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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