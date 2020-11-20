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Пятница, 20 ноября 2020, 08:42 мск

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Суд установит, является ли эпидемия уважительной причиной для досрочного голосования

Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит необычное административное дело. Суду предстоит решить, законно ли были выданы бюллетени для досрочного голосования гражданам, которые не придут на довыборы в ЕГД 22 ноября по причине «эпидемической ситуации».

Как рассказал «Новому Дню» истец, член УИК № 1507 с правом совещательного голоса Вениамин Помазкин, по закону уважительные причины для досрочного голосования делятся на две категории: прямо предусмотренные законом (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья) и иные уважительные причины. Если избиратель указывает иную причину, прямо не предусмотренную законом, избирком обязан провести заседание и подтвердить ее уважительность. «Эпидемической ситуации» в списке нет.

В то же время в судебном иске говорится, что на избирательном участке № 1507 бюллетени выдавались избирателям в нарушение этой процедуры.

Добавим, что досрочное голосование в Екатеринбурге началось 11 ноября. По состоянию на сегодняшнее утро в избирательном округе № 3 проголосовали уже 2 367 избирателей, а в округе № 9 – 2 891, или 4,55% и 4,97% соответственно. Напомним, в каждом округе вакантно одно депутатское кресло, за которое бьются по пять кандидатов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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