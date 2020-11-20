Куйвашев ответил бюджетникам, которых принуждают голосовать за определенного кандидата

В инстаграме губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева появился ответ бюджетникам, которые жалуются, что им объясняют, как «правильно» проголосовать на довыборах в Екатеринбурге. «Сразу несколько партий обратились с жалобами на то, что работодатели заставляют сотрудников бюджетных организаций идти и голосовать досрочно за определенного кандидата. Можете, пожалуйста, попросить наше начальство не принуждать нас к голосованию? У нас же демократия», – такой вопрос задал один из жителей Екатеринбурга.

Ответ оказался избирательным – губернатор пообещал показать пост общественной палате (от них есть наблюдатели, как и от «Голоса», например, – прим. ред.). Сообщение о принуждении к определенному выбору глава региона не прокомментировал, зато рассказал, что досрочное голосование – это такая антикоронавирусная мера. «Голосование – дело свободное и добровольное. Что касается досрочного голосования, здесь все-таки речь идет о попытке разобщения людей на участках. Если помните, голосование по поправкам в Конституцию специально проводилось в течение нескольких дней, чтобы избежать наплыва людей. И практика эта себя зарекомендовала хорошо. Именно поэтому и в этот раз – в условиях периода досрочного голосования – многие работодатели рекомендуют своим сотрудникам прийти на выборы заранее. С точки зрения эпидбезопасности – очень логичная и полезная рекомендация», – ответил Евгений Куйвашев.

Добавим, что касается последнего совета губернатора, то как раз в эти минуты суд разбирается, насколько законно досрочное голосование с целью соблюдения «эпидбезопасности». Соответствующий иск в суд подал член УИК № 1507 с правом совещательного голоса Вениамин Помазкин. Дело в том, что для досрочного голосования должна быть веская причина: отпуск, командировка, состояние здоровья. «Эпидемической ситуации» в списке нет.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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