В округе № 3 УИК признал бюллетени досрочного голосования недействительными

На избирательном участке № 1285, который располагается в школе № 184 на улице Ясной, почти треть бюллетеней с досрочного голосования признаны недействительными. Об этом сообщил координатор движения «Голос» Александр Грезев, работающий на довыборах независимым наблюдателем.

Сегодня утром до открытия участка комиссия проверяла запечатанные конверты с досрочного голосования (в каждом из них находится один бюллетень). На 34 не оказалось подписи двух членов УИК с правом решающего голоса, что противоречит областному избирательному кодексу.

«Сначала председатель хотела их признать действительными, но после консультации с ТИКом, принято правильное решение – недействительны», – сообщил Грезев.

Всего на этом участке досрочно проголосовали 88 избирателей.

Напомним, досрочное голосование на довыборах в думу Екатеринбурга проходило 11 дней, за этот период зафиксирована аномально высокая явка – более 5%. Оппозиционные кандидаты утверждали, что на участки массово сгоняли бюджетников. Городской избирком, общественная палата области и губернатор Евгений Куйвашев опровергали применение админресурса, а досрочное голосование называли попыткой разобщить потоки людей в условиях эпидемии коронавируса.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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