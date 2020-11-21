Явка на досрочном голосовании в Екатеринбурге превысила 5%

Избирком Екатеринбурга подвел итоги досрочного голосования на дополнительных выборах двух депутатов городской думы. Волеизъявление жителей проходило с 11 ноября и завершилось сегодня в 14.00.
По данным комиссии, в округе №3 проголосовали 2700 жителей, то есть явка составила 5,19%. В округе №9 досрочно отдали голоса 3461 человек, или 5,95% от общего числа зарегистрированных избирателей на территории.
Отметим, что основной день голосования состоится завтра – 22 ноября. Сегодня запрещена любая агитация кандидатов.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
Екатеринбург. Другие новости 21.11.20
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