В Екатеринбурге открылись 68 избирательных участков

Сегодня, 22 ноября в 08:00, в Екатеринбурге начался основной день голосования за кандидатов на довыборах в городскую думу по округам №3 и №9.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в округе №3 сформированы 28 избирательных участков, в округе № 9 – 35. Кроме того, созданы пять участков в местах временного пребывания избирателей: в СОКБ №1, ГКБ № 40, Уральском институте кардиологии, Противотуберкулезном диспансере, ЦГКБ № 6. Напомним, в округе № 3 проживают 51 998 избирателей, в округе № 9 – 58 138.

Накануне горизбирком подвел итоги досрочного голосования, которое началось в 16 часов 11 ноября и завершилось 21 ноября в 14.00. По данным комиссии, в округе №3 проголосовали 2700 жителей, или 5,19%, в округе №9 – 3461 человек, или 5,95% от общего числа избирателей.

Напомним, горизбирком назначил довыборы по двум округам 2 сентября, так как 11 августа гордума досрочно прекратила депутатские полномочия двух депутатов: Елены Дерягиной, скончавшейся 2 июля, и Олега Кагилева, осужденного на 7 лет за коррупционное преступление. Приговор в отношении него вступил в законную силу.

На каждый депутатский мандат претендуют по пять кандидатов – от партий ЕР, СР, КПРФ, ЛДПР и «Яблоко».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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