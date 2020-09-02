Довыборы в гордуму Екатеринбурга назначены. Кто вступит в борьбу за два округа

Избирком Екатеринбурга назначил дополнительные выборы депутатов в городскую думу по двум одномандатным округам. Голосование состоится 22 ноября, в нем могут принять участие свыше 110 тысяч избирателей.

Как ранее писал «Новый День», в июле гордума лишилась сразу двух депутатов: Елена Дерягина скоропостижно скончалась после болезни, Олег Кагилев был осужден на 7 лет колонии за коррупционное преступление. Таким образом, освободились мандаты в округе № 3 (занимает часть Ленинского и Верх-Исетского районов) и округе № 9 (занимает центральную часть Ленинского района).

Выдвижение кандидатов начнется в ближайшее время – новоизбранные депутаты будут работать до осени 2023 года. Все четыре парламентские партии заявили о своем участии в кампании.

Так, «Единая Россия» выдвинет кандидатов на оба мандата. Претенденты определятся по итогам партийных праймериз. Модель предварительного голосования будет выбрана исходя из эпидемиологической ситуации, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального отделения ЕР. Пока в партии склоняются к четвертой модели – то есть выборщиками будет члены партии. По такому же принципу проводились праймериз для участия в муниципальных кампаниях 13 сентября. Но выбор модели еще должен быть согласован с центральным исполкомом «Единой России» в Москве.

Коммунисты тоже выставят кандидатов в двух округах, но по персоналиям в партии еще не определились. «Решение будет принимать бюро областного отделения в ближайшее время. Даты заседания пока нет», – заявил агентству секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев.

В «Справедливой России» также решают вопрос по претендентам на депутатские кресла в думе Екатеринбурга. «Мы рассматриваем разные варианты, беседуем с потенциальными кандидатами. Будем активно участвовать в кампании. У нас крупная фракция в ЕГД, и мы настроены нарастить число депутатов в представительном органе. Хотя спешить не будем. У нас достаточно богатая линейка кандидатов. Есть кандидаты, которые в этих округах работали на разных уровнях. Многое зависит от того, какие будут соперники, какая повестка будет формироваться. Но к началу активной фазы мы кандидатов представим», – сообщил «Новому Дню» координатор регионального отделения партии Андрей Кузнецов.

В екатеринбургском отделении ЛДПР на следующей неделе планируют партийное мероприятие для обсуждения претендентов на довыборы 22 ноября. «В любом случае, кандидатов нужно согласовать с высшим партийным руководством в Москве. Только после этого мы сможем назвать их фамилии», – пояснил координатор Антон Гусев.

Что касается других партий, то пока наибольшую активность проявляет «Яблоко». Оппозиционеры планирую заявить кандидатов на два округа. Как рассказал «Новому Дню» член федерального бюро партии Максим Петлин, заявки от претендентов уже поступают. «Я надеюсь, что будут проводиться праймериз. И все зависит от кандидатов – смогут ли они провести активную и мощную кампанию», – отметил собеседник агентства.

Как сообщал «Новый День», на днях возобновило свою деятельность региональное отделение Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Председателем правления был избран Сергей Полыганов, но он пока воздерживается от комментариев по участию партийцев в екатеринбургской кампании. «Мы еще только подали документы в Минюст. Как только пройдем официальную регистрацию, я смогу говорить как председатель отделения», – заявил «Новому Дню» Полыганов.

Политический новичок – движение «За правду» – вообще не рассматривает муниципальные кампании как способ продвижения. Как рассказал координатор екатеринбургского отделения Алексей Никифоров, главной целью партии станут выборы в свердловское заксобрания в 2021 году. При этом, по его словам, уже сейчас на территории Среднего Урала насчитываются более 200 сторонников движения, а в крупных городах области есть свои представительства.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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