Довыборы в гордуму Екатеринбурга перенесли на 22 ноября

В администрации Екатеринбурга определились с датой проведения довыборов в городскую думу по двум избирательным округам. На совещании с главой города было принято решение перенести кампанию на 22 ноября, сообщил «Новому Дню» руководитель аппарата мэрии Илья Захаров. Официально довыборы будут назначены 2 сентября на заседании городского избиркома.

Напомним, в начале августа гордума Екатеринбурга приняла решение об освобождении двух мандатов. Речь идет об избирательном округе № 9 в Ленинском районе, который остался вакантным после смерти Елены Дерягиной. В избирательном округе № 3 в Верх-Исетском районе место освободилось после того, как экс-депутат Олег Кагилев был приговорен к 7 годам колонии за коррупционное преступление.

Единый день голосования в 2020 году состоится 13 сентября. По законодательству выборы муниципальных депутатов могут быть назначены не позднее, чем за 80 дней до даты голосования. Ранее в городском избиркоме отмечали, что не хотели бы затягивать довыборы до 2021 года, поэтому предпочтительнее провести их в ноябре этого года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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