Ушла из жизни депутат гордумы Елена Дерягина

Утром 2 июля скончалась депутат городской думы Екатеринбурга Елена Дерягина. У нее были проблемы с сердцем, она находилась на лечении в ГКБ № 6. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб, сообщил «Новому Дню» спикер думы Игорь Володин. Ранее появилась информация, что у Елены Дерягиной подозревается коронавирус. По словам собеседника агентства, этот диагноз не подтвердился.

«Это известие стало неожиданным для нас. Совсем недавно Елена Евгеньевна принимала активное участие в работе думы. Я знал ее более 11 лет. Она всегда была первоклассным специалистом, помогала молодым депутатам. И, конечно, хорошо разбиралась в сфере образования, там она все знала. Для нас это большая потеря», – рассказал Игорь Володин.

Елене Дерягиной было 62 года. Она четыре раза избиралась депутатом гордумы Екатеринбурга, в последнем созыве работала в избирательном округе № 9 Ленинского района. В 2007 году стала лауреатом премии имени Татищева и де Геннина, а также победителем городского конкурса «Лидер в образовании».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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