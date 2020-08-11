В Екатеринбургской думе освободились два мандата

Гордума Екатеринбурга досрочно прекратила депутатские полномочия Елены Дерягиной, скончавшейся 2 июля в одной из больниц города. Ее память коллеги сегодня почтили минутой молчания перед началом заседания.

Также был освобожден мандат Олега Кагилева, осужденного на 7 лет за коррупционное преступление. Приговор в отношении него вступил в законную силу. С этим решением не согласился депутат Александр Колесников. Он заявил, что считает Кагилева невиновным, а дело против него «политическим». При голосовании за снятие полномочий с осужденного депутата восемь избранников предпочли воздержаться.

Таким образом, в ближайшее время будут назначены дополнительные выборы депутатов ЕГД по избирательному округу № 9 в Ленинском районе и избирательному округу № 3 в Верх-Исетском районе. Как ранее писал «Новый День», избирательная кампания, скорее всего, пройдет до конца 2020 года. Сейчас в избиркоме обсуждается предварительная дата голосования – 15 ноября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 11.08.20

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