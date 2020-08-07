В горизбиркоме назвали примерную дату довыборов в ЕГД

Довыборы депутатов гордумы Екатеринбурга по двум избирательным округам могут пройти 15 ноября. По крайней мере, такая дата обсуждается в кулуарах мэрии.

Как рассказал «Новому Дню» член избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров, 15 ноября действительно может стать наилучшим вариантом, так как, с одной стороны, избирком не будет тянуть с проведением кампании до 2021 года, а с другой – довыборы пройдут после череды ноябрьских праздников (День народного единства и 7 ноября, которое отмечают коммунисты).

«Пока возможные даты довыборов мы еще не обсуждали в комиссии. Это будет на следующей неделе. Но если решение будет принято до 26 августа, то мы успеваем назначить довыборы на 15 ноября», – отметил собеседник агентства.

Напомним, 11 августа городская дума рассмотрит вопрос об освобождении двух мандатов. После смерти Елены Дерягиной осталось вакантное депутатское место в избирательном округе №9 в Ленинском районе. Также в конце июля решилась судьба депутата Олега Кагилева, осужденного на 7 лет за коррупционное преступление. Свердловский облсуд рассмотрел его апелляцию и оставил приговор без изменений. Осужденный будет лишен депутатских полномочий по избирательному округу №3 в Верх-Исетском районе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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