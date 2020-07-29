Депутат ЕГД лишится мандата и отправится в колонию на 7 лет

Судебная коллегия Свердловского облсуда под председательством Илоны Стогний слегка смягчила приговор депутату екатеринбургской гордумы Олегу Кагилеву, осужденному за приготовление к получению взятки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в марте этого года бывший начальник Управления капстроительства Свердловской области Олег Кагилев был признан виновным в приготовлении к получению взятки в особо крупном размере и осужден на семь лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности на гражданской и муниципальной службе в течение пяти лет. После рассмотрения апелляции дополнительное наказание в виде запрета на госслужбу ему отменили, оставив только срок в колонии. Приговор его сообщнику, Денису Шадрину, облсуд оставил без изменений – тоже семь лет колонии строгого режима.

Как уже писал «Новый День», будучи начальником УКС, Олег Кагилев в начале 2017 года узнал, что вскоре правительство начнет поиск нового подрядчика на реконструкцию спортивного комплекса в пос. Баранчинский. Сумма контракта составляла 132 млн рублей. Тогда-то он и задумал получить от строительной фирмы «откат» в размере 5% от суммы контракта, что составило 6,6 млн рублей. Посредником между ним и фирмой выступил его знакомый Денис Шадрин. В последний момент подрядчик отказался платить Кагилеву, так что денег депутат так и не получил.

Добавим, что осужденный по уголовной статье не может быть депутатом, так что в ближайшее время гордума должна лишить Кагилева мандата. По данным источников «Нового Дня» в горизбиркоме, довыборы по его округу могут состояться в ноябре.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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