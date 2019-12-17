В Екатеринбурге начали судить бывшего депутата гордумы от «Единой России» (ФОТО)

Сегодня в Кировском районном суде Екатеринбурга состоялось заседание по делу Олега Кагилева – бывшего депутата гордумы от «Единой России» и экс-руководителя Управления капстроительства Свердловской области, который обвиняется в приготовлении к получению взятки.

На заседание пришли сам Кагилев и Денис Шадрин, который, по материалам дела, в данной коррупционной схеме выступал посредником. Шадрин – заместитель Владимира Абраменко – директора ООО «СроймонтажУрал-2000». По версии следствия, депутат должен был «помочь» данной строительной компании получить муниципальный контракт на реконструкцию спорткомплекса в поселке Баранчинском. Сейчас Абраменко – ключевой свидетель по делу, находится в федеральном розыске.

Как ранее рассказали «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Кагилев в феврале-апреле 2017 года, будучи гендиректором УКСа, через своего знакомого предложил коммерческой организации решить вопрос с торгами за 6,6 миллиона рублей – это 5 % от стоимости контракта – сделка состоялась, документы были подписаны. Однако откат Кагилев так и не получил, потому что руководитель строительной компании Владимир Абраменко отказался давать деньги.

Адвокат Дмитрий Жикин

На заседании Шадрин и Кагилев свою вину полностью отрицали. После рассмотрения дела по существу судом был объявлен перерыв до 24 декабря для вызова свидетелей. «В дальнейшем встанет большая проблема, на мой взгляд, с явкой ключевого свидетеля Абраменко, на основании которого и строилось обвинение. Потому что он не так давно был объявлен в федеральный розыск за совершение преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4. УК РФ («Мошенничество», – прим. ред.) и двух составов, предусмотренных ст. 165 ч. 2 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», – прим. ред.). Данное уголовное дело напрямую связано с делом Кагилева», – рассказал журналисту «Нового Дня» адвокат Дмитрий Жикин.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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