«Единая Россия» приостановила членство в партии депутата Олега Кагилева из-за уголовного дела

Президиум регионального политсовета «Единой России» приостановил членство в партии депутата ЕГД Олега Кагилева.

Как сообщили «Новому Дню» в исполкоме партии, решение было принято в соответствии с п. 4.4.4 Устава партии, который гласит: «Членство в партии лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации возбуждено уголовное дело, может приостанавливаться». «Вы же помните, история давно тянется. Но раньше там было бесфигурантное дело. Теперь мы получили подтверждение, что уголовное дело возбуждено именно в отношении Олега Кагилева», – рассказали в ЕР.

Напомним, еще прошлым летом в анонимных телеграм-каналах появилась информация, что Олег Кагилев, на тот момент – и.о. гендиректора областного УКСа, мог вымогать взятку с подрядчика за помощь в получении госконтракта. В августе губернатор Евгений Куйвашев распорядился отстранить Кагилева от должности. Об этом глава региона сообщил прямо на заседании областного правительства. «Буквально вчера я получил письмо из управления Генпрокуратуры по поводу руководителя, материалы проверки переданы в Следственный комитет РФ. Я на время проведения проверки предлагаю отстранить от занимаемой должности исполняющего обязанности и начать поиск нового руководителя», – сказал Куйвашев.

Добавим, год назад, когда началась эта история, Олег Кагилев являлся зарегистрированным кандидатом в гордуму Екатеринбурга от партии «Единая Россия» по одномандатному округу № 3. Как правило, партия власти дистанцируется от лиц, которые могут ее дискредитировать, но тогда партия отзывать кандидата не стала.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.06.19

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