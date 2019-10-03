Дело экс-директора управления капстроительства Кагилева о взятках передано в суд

Завершено уголовное дело в отношении Олега Кагилева, бывшего депутата гордумы от «Единой России» и руководителя Управления капстроительства Свердловской области. Его обвиняют в приготовлении к получению взятки – по версии следствия, депутат должен был «помочь» коммерсантам получить подряд на реконструкцию спорткомплекса в поселке Баранчинский.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Кагилев в феврале-апреле 2017 года, будучи гендиректором УКСа, через своего знакомого предложил коммерческой организации решить вопрос с торгами за 6,6 миллионов рублей – это 5 % от контракта. Руководитель компании согласился. После чего Кагилев дал задание своему сотруднику отправить посреднику первые части заявки, посредник передал данные коммерсанту. Таким образом компания узнала список заявившихся компаний и другие подробности, которые никогда не разглашаются, – тем самым получив конкурентное преимущество. Контракт был заключен именно с ними. Между тем, взятку Кагилев так и не получил, потому что руководитель строительной компании отказался давать деньги.

В прокуратуре не раскрывают, о какой компании идет речь, однако, по данным базы «Контур-Фокус», контракт на строительно-монтажные работы в спорткомплексе «Синеборец» в Баранчинском получило ООО «СтроймонтажУрал-2000», ее учредитель – Владимир Абраменко. В декабре 2017 года контракт был разорван. «СтроймонтажУрал-2000» находится в процессе банкротства.

Уголовное дело в отношении Кагилева по ч. 1 ст. 30, п. 6 ст. 290 УК РФ «Приготовление к получению должностным лицом лично взятки за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, в особо крупном размере» с обвинительным заключением передано в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Также завершено расследование дела пособника экс-гендиректора УКСа – его будут судить по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере».

Добавим, когда стало известно о том, что Кагилев проходит по коррупционному делу, его убрали с должности гендиректора УКСа. Чуть позже его лишили и партбилета «Единой России».

Екатеринбург, служба информации

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