Куйвашев отстранил от должности Олега Кагилева

Губернатор Евгений Куйвашев распорядился отстранить от должности и.о. руководителя ГКУ «Управление капитального строительства» Олега Кагилева.

Об этом глава региона сообщил сегодня прямо на заседании областного правительства, пояснив, что к чиновнику есть вопросы у правоохранительных органов. «Буквально вчера я получил письмо из управления Генпрокуратуры по поводу руководителя, материалы проверки переданы в Следственный комитет РФ. Я на время проведения проверки предлагаю отстранить от занимаемой должности исполняющего обязанности и начать поиск нового руководителя», – сказал Куйвашев.

По информации, которая ранее появлялась в анонимных телеграм-каналах, интерес Генпрокуратуры к Олегу Кагилеву связан с тем, что он мог вымогать взятку с подрядчика за помощь в получении муниципального контракта.

Напомним, Олег Кагилев является зарегистрированным кандидатом в гордуму Екатеринбурга от партии «Единая Россия» по одномандатному округу № 3. Как правило, партия власти дистанцируется от лиц, которые могут ее дискредитировать, поэтому не исключено, что она примет решение об отзыве этого кандидата. Пока ничего конкретного в партии не говорят. «Если будет такое решение, мы сделаем официальное заявление», – сказал пресс-секретарь СРО ЕР Максим Бестфатер.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.08.18

«В идеальном государстве это была бы уголовка»: партию президента пиарят «подпольщики». / Владельцам скандальной птицефабрики, охрана которой обещала засунуть подростка в мясорубку, грозит новый иск – за клевету. / Жителя Красноуфимска отправили в колонию за истязание матери и убийство кота. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»