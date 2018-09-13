Фракция ЕР в городской думе создана. Дисциплина в ней будет жесточайшей

Только что региональным политсоветом ЕР была создана фракция партии в Екатеринбургской гордуме.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в неё вошли 19 депутатов: шесть списочников и 13 одномандатников.

Напомним, в думу прошли члены общегородской тройки: герой России Сергей Воронин, сопредседатель ОНФ Анастасия Немец, вице-президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков. Кроме того, депутатами станут лидеры территориальных групп, набравшие больше всего голосов. Это врач Сергей Боярский из Октябрьского района, депутат ЕГД шестого созыва Владимир Смирнов и директор школы Галина Арбузова из Орджоникидзевского района.

Из одномандатников во фракцию вошли Овчинникова, Мелехин, Кагилев, Тестов, Матвеев, Крицкий, Дерягина, Смирнягин, Володин, Алексей Вихарев, Елена Бондаренко, Дмитрий Сергин.

Как заявил «Новому дню» Виктор Шептий, дисциплина во фракции будет очень жёсткой – согласно положению о фракции. Напомним, это означает, что к нарушителям (например, голосующим против общепартийного решения – прим. ред.) будут применять меры вплоть до исключения из фракции.

В ближайшее время пройдёт оргсобрание фракции, где выберут ее председателя и заместителя.

Екатеринбург, служба информации

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