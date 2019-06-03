В тройке богачей гордумы Екатеринбурга оказались бизнесмен, директор УК и застройщик (ФОТО)

Депутаты седьмого созыва гордумы Екатеринбурга раскрыли свои доходы за 2018 год. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по-прежнему самым богатым народным избранником остается владелец ТЦ «Омега» Владимир Смирнов. За прошлый год он заработал почти 116 миллионов рублей. В его собственности находятся две квартиры площадью 91 и 44 квадратных метра, три земельных участка (12,14 и 16 соток), два машино-места, пять нежилых помещений и автомобиль BMW X5.

На втором месте управляющий группы ЛСР по недвижимости на Урале Владимир Крицкий задекларировал доход 35,3 миллиона рублей и два автомобиля Лексус RX350 и Ягуар F-PACE. Вся недвижимость зарегистрирована на супругу – это две квартиры, дом, участок, гараж и подземная автостоянка.

Тройку замыкает директор УК «РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников, указавший доход 27,1 миллионов рублей. Он имеет в собственности автомобиль Тойота Камри и земельный участок в 9 соток. На супругу записаны долевые части в двух квартирах и машина Субару Форестер.

Следующим в списке идет адвокат Алексей Вихарев, заработавший за 2018 год 16,5 миллионов. Его супруга имеет доход 56,3 миллиона, на нее записано все имущество – две квартиры площадью 336 и 158 квадратных метров, три гаража и два автомобиля Land Rover Range Rover.

Бывший директор МУП «Спецавтобаза» Григорий Вихарев задекларировал доход 1,7 миллиона рублей, его жена заработала 26,5 миллиона рублей. Во владении семьи находятся две квартиры, жилой дом, три земельных участка и автомобиль той же марки, что у старшего брата – Land Rover Range Rover

Олег Кагилев, уволенный осенью с поста начальника управления капстроительства Свердловской области, заработал за прошлый год 12,7 миллиона рублей. В качестве источника доходов депутат указал накопления за предыдущие годы и выручку от продажи двух машин Тойота RAV4 и БМВ 730LD xDrive. Сейчас у Кагилева остался один автомобиль БМВ 730LD xDrive. Основное имущество зарегистрировано на супругу – две квартиры площадью 42 и 136 квадратных метров, жилой дом, три гаража, земельный участок на 19 соток, нежилое помещение.

Михаил Матвеев, проработавший много лет в должности вице-мэра Екатеринбурга, задекларировал доход 6,1 миллиона рублей. В его собственности находится квартира, дом-дача, гараж и машина Toyota Land Cruiser 150.

Доход спикера думы Игоря Володина составил 2,3 миллиона рублей. У него в пользовании находится квартира и есть собственный гараж, а также автомобиль Тойота Land Cruiser 105. В декларации указаны двое несовершеннолетних детей, но нет супруги.

Вице-спикер ЕГД Виктор Тестов заработал чуть более 5 миллионов рублей. Автопарк у него не изменился: автомобиль Volkswagen 7HMA California, грузовик Volkswagen 2H Amarok, катер Stingray 200CX, три автоприцепа и снегоход Lynx 6900 FCE ARMY.

Порядка 11 депутатов гордумы заработали менее одного миллиона рублей. Среди них есть единоросс Тимофей Жуков (456 тысяч рублей), пенсионерка и депутат от «Справедливой России» Любовь Боркова (528 тысяч рублей), коммунисты Римма Скоморохова (650 тысяч), Олег Гордеев (447 тысяч рублей). Самым бедным депутатом в думе стал представитель КПРФ Андрей Пирожков – он указал годовой доход 268 тысяч рублей.

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Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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