В Екатеринбурге начали бесплатно раздавать маски (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня волонтеры бесплатно раздают многоразовые маски. В городе 14 точек – у всех станций метро, в Кольцово, на ж/д вокзале, у двух автовокзалов и около Института связи. Также маски раздают в Березовском, Верхней Пышме, Первоуральске и в Нижнем Тагиле.

«У нас составлен график работы волонтеров на три дня, работают с десяти утра до шести вечера. Область выделила 50 тысяч масок, если раздадим раньше, то и раньше закончим, соответственно. Возможно, будет еще поставка от области. Маски раздаем всем, кто попросит, чтобы на период, когда их нужно носить, они у людей были. Даем не по одной в руки, но в адекватных количествах, многие по три-четыре берут на семью», – рассказала координатор ОНФ Анастасия Лизунова.

Добавим, бесплатные маски берут не только те, для кого они слишком дорогие. Так, бесплатно полученными масками на фейсбуке уже похвастал депутат заксобрания и владелец ТЦ «Омега» Владимир Смирнов, который, по официальным данным за 2018 год, числится самым богатым депутатом Екатеринбургской гордумы (которую он покинул ради кресла в заксо). «Вот ведь как хорошо работают волонтерские организации, выдали две маски (текстильные)! Очень приятно, что в такое нелегкое для населения время находятся люди предпринимающие реальные действия для всех», – написал народный избранник.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 29.04.20

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