Сотрудников эко-молла «Гранат» заставляют покупать марлевые повязки по 70 рублей за штуку

Сотрудники эко-молла «Гранат» жалуются на свою администрацию. Управляющая торговым центром компания в ультимативной форме требует от продавцов покупать у них защитные маски из марли. Одна такая маска стоит 70 рублей. Отказ от ее ношения влечет за собой штраф в пять тысяч рублей. Маски, приобретенные в другом месте, изготовленные дома и так далее на работе носить нельзя.

Люди возмущены: где и кем были изготовлены средства защиты, им не разъясняют. Фактически, изделие представляет собой сложенный в несколько раз кусок обычной марли, неаккуратно простроченный на швейной машинке. Стирке изделие не подлежит, оно теряет форму, сваливается и превращается в кусок тряпки. Защитить от вируса такая марлевая повязка не сможет. Сотрудники эко-молла «Гранат» обвиняют руководителей в том, что они используют ситуацию с коронавирусом чтобы получить дополнительные деньги с продавцов.

РИА «Новый День» попытался взять комментарий у представителей ТЦ, но пока безуспешно. Мы готовы опубликовать комментарий, как только он будет дан.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 27.03.20

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