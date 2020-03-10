Прокуратура запросила 7 лет колонии для депутата ЕГД, обвиняемого в коррупции

В Кировском районном суде Екатеринбурга сегодня проходят судебные прения по уголовному делу городского депутата и бывшего руководителя Управления капстроительства Свердловской области Олега Кагилева. Бывший единоросс обвиняется в приготовлении к взятке. Прокурор запросил для депутата наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с запретом занимать должности на гражданской и муниципальной службе в течение 5 лет. Аналогичное наказание гособвинитель просит для второго фигуранта дела, Дениса Шадрина, который выступал посредником при передаче денег.

Напомним, по версии следствия, Кагилев в феврале-апреле 2017 года, будучи гендиректором УКСа, через своего знакомого предложил строительной компании решить вопрос с торгами на реконструкцию спортивного комплекса в поселке Баранча. Стоимость контракта составляла свыше 132 миллионов рублей, Кагилев пообещал обеспечить победу на аукционе за 5% от этой суммы, то есть за 6,6 миллиона. Сделка состоялась, документы были подписаны. Однако откат обвиняемый так и не получил, потому что руководитель строительной компании Владимир Абраменко отказался давать деньги.

Во время судебного разбирательства Шадрин и Кагилев свою вину полностью отрицали. Сейчас в прениях выступают адвокаты подсудимых.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 10.03.20

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