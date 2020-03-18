Экс-начальник областного управления капстроительства получил семь лет за коррупционное преступление

Бывший начальник Управления капитального строительства Свердловской области, бывший депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кагилев признан виновным в приготовлении к получению взятки в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, обвинительный приговор вынес сегодня Кировский райсуд Екатеринбурга. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на гражданской и муниципальной службе на 5 лет. Такой же срок получил его сообщник Денис Шадрин.

Будучи начальником УКС, Олег Кагилев в начале 2017 года узнал, что вскоре правительство начнет поиск нового подрядчика на реконструкцию спортивного комплекса в пос. Баранчинский. Сумма контракта составляла 132 млн рублей. Тогда-то он и задумал получить от строительной фирмы «откат» в размере 5% от суммы контракта, что составило 6,6 млн рублей.

Посредником между ним и фирмой выступил его знакомый Денис Шадрин. Поначалу руководитель фирмы Владимир Абраменко согласился на его условия, и контракт был подписан. После чего Кагилев, действуя, в том числе и через посредника Шадрина, начал требовать у подрядчика ранее оговоренную сумму. Для маскировки был подготовлен поддельный договор между строительной компанией Абраменко и юридическим лицом, контролируемым Кагилевым, на поставку оборудования. Однако затем Абраменко дать взятку отказался.

Добавим, когда в августе 2018 года стало известно о том, что Кагилев проходит по коррупционному делу, его убрали с должности гендиректора УКСа. Чуть позже его лишили и партбилета «Единой России».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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