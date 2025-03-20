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Четверг, 20 марта 2025, 12:34 мск

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Прокуратура оспорит досрочное освобождение бывшего депутата

Суд решил выпустить бывшего депутата Екатеринбургской гордумы Олега Кагилева по УДО, но против этого выступила прокуратура.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе облсуда, 31 января 2025 года Первоуральский городской суд удовлетворил ходатайство Олега Кагилева об УДО. Но 18 марта в областной суд поступило апелляционное представление прокурора. Оно будет рассмотрено 14 апреля.

Напомним, в марте 2020 года бывший начальник Управления капстроительства Свердловской области и депутат ЕГД Олег Кагилев был признан виновным в приготовлении к получению взятки в особо крупном размере и осужден на семь лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности на гражданской и муниципальной службе в течение пяти лет. После рассмотрения апелляции приговор остался без изменений.

По версии следствия, будучи начальником УКС, Олег Кагилев в начале 2017 года узнал, что вскоре правительство начнет поиск нового подрядчика на реконструкцию спортивного комплекса в пос. Баранчинский. Сумма контракта составляла 132 млн рублей. Тогда-то он и задумал получить от строительной фирмы «откат» в размере 5% от суммы контракта, что составило 6,6 млн рублей. Посредником между ним и фирмой выступил его знакомый Денис Шадрин. В последний момент подрядчик отказался платить Кагилеву, так что денег депутат так и не получил.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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