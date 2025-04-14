Бывшего депутата гордумы выпустили по УДО

Бывшего депутата ЕГД и экс-начальника Управления капстроительства Свердловской области Олега Кагилева освободили по УДО. Ему оставалось отбыть еще около двух лет лишения свободы.

Как уже писал «Новый День», в марте 2020 года Олег Кагилев был признан виновным в приготовлении к получению взятки в особо крупном размере и осужден на семь лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности на гражданской и муниципальной службе в течение пяти лет.

По версии следствия, будучи начальником УКС, Олег Кагилев в начале 2017 года узнал, что вскоре правительство начнет поиск нового подрядчика на реконструкцию спортивного комплекса в пос. Баранчинский. Сумма контракта составляла 132 млн рублей, и Кагилев намеревался получить от строительной фирмы «откат» в размере 5% от суммы контракта, что составило 6,6 млн рублей. В последний момент подрядчик отказался платить Кагилеву, так что денег депутат так и не получил.

31 января 2025 года Первоуральский городской суд удовлетворил ходатайство Олега Кагилева об УДО, но его оспорил прокурор. Как сообщили в пресс-службе облсуда, сегодня апелляцию прокурора отклонили.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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