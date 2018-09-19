Лица новой гордумы. Вручение мандатов (ФОТО)

Сегодня в Доме правительства Свердловской области вручали мандаты депутатам новой городской думы Екатеринбурга. В холле всех встречал пока еще глава городской избирательной комиссии Илья Захаров, которому в ближайшем будущем прочат повышение. По этой или по другой причине, но председатель ГИКа был явно в добром расположении духа. Как и большинство депутатов.

Поздравить новых народных избранников пришли заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов и главный федеральный инспектор Свердловской области Данила Трубинов, вице-губернатор Азат Салихов, спикер заксо Людмила Бабушкина в компании областных депутатов Виктора Шептия, Вячеслава Вегнера, Михаила Зубарева и Александра Ивачева. Последний, впрочем, в один ряд со своими коллегами по ЗЗСО не сел, а ушел к своим – к гордумским коммунистам. После поздравительных выступлений, в которых и Кириллов, и Салихов, и Бабушкина, и сам Захаров отметили, что кампания была непростой, конкурентной, а для кого-то, по выражению вице-губернатора, и нанесла ущерб здоровью, приступили к вручению мандатов.

Сначала корочки вручали одномандатникам. Напомним, это Ира Овчинникова, Сергей Мелехин, Олег Кагилев, Александр Колесников, Виктор Тестов, Михаил Матвеев, Владимир Крицкий, Григорий Вихарев, Елена Дерягина, Николай Смирнягин, Павел Пустозеров, Михаил Вечкензин, Любовь Боркова, Игорь Володин, Алексей Вихарев, Дмитрий Сергин, Елена Бондаренко и Виктор Сомиков.

Ира Овчинникова Сергей Мелехин Олег Кагилев Александр Колесников Виктор Тестов Владимир Крицкий Григорий Вихарев Елена Дерягина Николай Смирнягин Павел Пустозеров Михаил Вечкензин Любовь Боркова Игорь Володин Алексей Вихарев Дмитрий Сергин Елена Бондаренко Виктор Сомиков

Вице-мэр и новый депутат Михаил Матвеев на вручение мандатов не пришел. Как объяснили в горизбиркоме, по семейным обстоятельствам. Но заверили, что на первое заседание думы – оно состоится в ближайший вторник – он прийти намерен. Из одномандатников слово взяла только Елена Дерягина, которая поздравила коллег с победой и не удержалась от едкой тирады в адрес соперника по своему округу. По всей видимости, адресатом была актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова. «Благодаря той грязной кампании так много людей за меня проголосовало. Я хочу сказать спасибо, надеюсь, что мои слова и то, что я своего соперника сегодня вспомнила, передадут», – заявила она.

Затем перешли к вручению мандатов списочникам. От «Единой России» – Анастасия Немец, Тимофей Жуков, Сергей Воронин (на вручении он не присутствовал), Сергей Боярских, Галина Арбузова и Владимир Смирнов. От КПРФ – Сергей Шадрин, Римма Скоморохова, Руслан Ступников, Олег Гордеев и Андрей Пирожков. От СР – Александр Караваев, Антон Швалев, Алексей Холодарев и Алексей Мещеряков. От ЛДПР – Антон Гусев и Дмитрий Николаев. От «Яблока» – Константин Киселев.

Антон Гусев Дмитрий Николаев Анастасия Немец Тимофей Жуков Сергей Боярских Владимир Смирнов Галина Арбузова Александр Караваев Антон Швалев Алексей Холодарев Алексей Мещеряков Сергей Шадрин Олег Гордеев Андрей Пирожков Руслан Ступников Константин Киселев

Списочники тоже были немногословны. Депутат Александр Караваев заявил, что «служит Екатеринбургу», а последний из получавших мандаты, «яблочник» Константин Киселев, посчитал нужным поблагодарить избирателей. «Странно, что еще никто про них не сказал. Хочу сказать спасибо всем, кто пришел голосовать не по административному давлению. И тем, кто не пришел, потому что это было их решение, тоже спасибо», – отметил он.

Напомним, первое заседание Екатеринбургской городской думы седьмого созыва пройдет 25 сентября. В этот день депутаты будут выбирать нового мэра уральской столицы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 19.09.18

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