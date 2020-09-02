Свердловские «пенсионеры» выбрали руководителя спустя два года бездействия

В Свердловской области избраны новые руководящие органы регионального отделения Российской партии пенсионеров за справедливость, которое не вело активной деятельности уже два года.

Как сообщается на официальном сайте партии, на общем собрании регионального отделения, которое состоялось в историческом парке «Россия – моя история», были избраны председатель правления отделения, новые члены правления и контрольно-ревизионная комиссия.

Председателем правления стал Сергей Полыганов – член Общественной палаты Свердловской области третьего созыва, директор благотворительного фонда «Бажов». Также членами правления избраны: Лариса Бызова, Владимир Ветров, Рифат Зайнутдинов, Юрий Зотов, Владимир Кириллов, Андрей Кузьмин, Валентина Попова, Василий Стародубцев.

Напомним, РППС не вела в Свердловской области активной политической деятельности после того, как ее со скандалом сняли с выборов в Екатеринбургскую городскую думу в 2018 году. Как уже сообщал «Новый День», 28 июня 2018 года решением собрания регионального отделения РППС его председателем стал депутат заксобрания Евгений Зяблицев. Были сформированы списки кандидатов в ЕГД. Но в августе свердловских «пенсионеров» навестил зампред партии Владимир Ворожцов, после чего руководство регионального отделения было признано нелигитимным. Начались судебные процессы, в результате которых РППС была снята с выборов в гордуму.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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