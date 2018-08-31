Теперь точно все: облсуд окончательно снял с выборов в ЕГД список «пенсионеров»

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу регионального отделения Партии пенсионеров, которое пыталось опротестовать свое снятие с выборов в Екатеринбургскую городскую думу.

Как сообщил РИА «Новый День» представлявший интересы партии Александр Кислых, который сам был вторым номером в общемуниципальной тройке кандидатов в депутаты, решение об обжаловании вердикта в Верховном суде будет принято после ознакомления с мотивировочной частью. Но более вероятно, что свердловские «пенсионеры» будут оспаривать не его, а решение федерального президиума совета партии, после которого у екатеринбуржцев и начались все неприятности. Но даже в случае положительного исхода результаты этих выборов изменить будет уже невозможно, РППС в них участвовать не будет.

Напомним, 20 августа президиум центрального совета РППС отменил решение собрания регионального отделения от 28 июня об избрании Евгения Зяблицева его председателем: на конференции, где его выбрали, присутствовали всего 17 человек более чем из 800, которые числятся в списках, хранящихся в Москве. Все решения свердловской ячейки, принятые под руководством Зяблицева, в том числе – выдвижение списка кандидатов в ЕГД, также должны быть отменены, заявили тогда в руководстве партии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 31.08.18

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