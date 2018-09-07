Кто не успел, тот опоздал: облсуд подвел черту под предвыборными процессами

Свердловский областной суд завершил рассмотрение апелляций на решения районных судов об отмене регистрации кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской думы.

Как заявил РИА «Новый День» председатель горизбиркома Илья Захаров, последние решения, которые могли что-то изменить в итоговом списке кандидатов, были вынесены вчера. В последние два дня, 5 и 6 сентября, в облсуде рассмотрели четыре апелляции от кандидатов. Во всех четырех случаях решения районных судов остались без изменений. Кандидат от СР Любовь Боркова так и не смогла снять с выборов «коммунального» единоросса Александра Найданова (13 округ), а ее однопартиец из округа № 9 Виталий Чачин – долгожителя гордумы, единоросску Елену Дерягину. Зато Чачину удалось отстоять в облсуде решение первой инстанции о снятии «пенсионера» Рустэма Казыханова.

Единоросс Виктор Карташев (округ № 12) не смог избавиться от своего соперника по округу, Михаила Вечкензина из СР. Кассационная жалоба самовыдвиженки Юлии Михалковой была ей возвращена из-за плохого качества подготовки материалов. Решения районных судов по отмене регистрации тех кандидатов, которые не смогли или не успели подать апелляцию, вступили в силу автоматически через пять дней после их вынесения. Напомним, выборы в городскую думу состоятся послезавтра, 9 сентября. Завтра в Свердловской области объявлен день тишины.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.09.18

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