У кандидатов в думу остался один день, чтобы подложить сопернику свинью в виде иска

Завтра, 31 августа, будет последний день, когда кандидаты в депутаты Екатеринбургской городской думы смогут обратиться в районные суды с иском о снятии с выборов их соперников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал председатель горизбиркома Илья Захаров в ходе пресс-конференции. На следующей неделе пройдут последние судебные заседания. Таким образом, к единому дню голосования – 9 сентября – у горизбиркома уже должно быть четкое понимание, кто идет на выборы, а кто – нет.

Интересно, что сейчас уже началось досрочное голосование, и не исключены случаи, что избиратели уже голосуют за кандидатов или партии, которые в итоге с выборов будут сняты. Самый яркий пример – список Партии пенсионеров по единому избирательному округу. В прошлую пятницу, 24 августа, Ленинский суд снял его с выборов, но партия подала апелляцию.

Ранее Захаров заявлял, что до ее рассмотрения в облсуде вычеркивать партию из бюллетеней не будут. Сегодня он подтвердил это, добавив, что рассмотрение в облсуде состоится уже завтра. Если облсуд согласится с мнением первой инстанции, то избирком незамедлительно приступит к вычеркиванию РППС из бюллетеней. Те бюллетени, в которых избиратели все-таки успеют поставить галочку за Партию пенсионеров, будут признаны недействительными. «Вне зависимости от их числа», – подчеркнул Захаров.

Добавим, что после снятия с выборов списка РППС по единому округу в райсуды потянулись истцы с требованиями снять с выборов еще и одномандатников-«пенсионеров». В Ленинском райсуде сняли уже двоих – Сергея Бабинова (10-й округ) и Рустэма Казыханова (9-й округ). Сегодня вечером в Октябрьском суде рассматривают иски по снятию «пенсионеров» Натальи Рязанцевой (12-й округ) и Анатолия Сауляка (11-й округ). Завтра в Чкаловском районе решат судьбу еще троих – Олега Пинегина (16-й округ), Юлии Барашкиной (17-й округ) и Александра Комильцева (18-й округ). Еще три «пенсионера»-одномандатника – по округам № 4, 6 и 7, снялись сами.

Кроме «пенсионеров», жертвами судебных разборок пали самовыдвиженцы Юлия Михалкова (9-й округ) и Александр Смолин (17-й округ). По Михалковой решение уже вступило в законную силу, Смолин еще надеется на апелляцию. А вот снять с выборов единоросса Александра Найданова (13-й округ) его сопернице из СР не удалось.

По мнению Ильи Захарова, ничего необычного в большом количестве предвыборных судов нет – они были всегда. «Просто кандидат видит перед собой сильного соперника, и хочет увеличить свои шансы на победу», – прокомментировал он.

Екатеринбург, служба информации

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