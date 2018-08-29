Кандидату от СР не удалось снять с выборов единоросса с Уралмаша

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отказал кандидату от «Справедливой России» Любови Борковой в требовании отменить регистрацию кандидата от «Единой России» Александра Найданова. Об этом сообщили РИА «Новый День» в приемной председателя суда. Мотивировочная часть решения пока не изготовлена.

Напомним, и Боркова, и Найданов являются кандидатами по одномандатному округу № 13. Боркова по роду занятий – пенсионерка, Найданов – действующий депутат ЕГД и советник гендиректора ЗАО «Орджоникидзевская УЖК». Кроме них по тому же округу баллотируются пенсионер Игорь Изюрьев от КПРФ, ИП Павел Невольниченко от партии «Гражданская платформа», маркетолог Павел Нечаев от ЛДПР, железнодорожник Альберт Хуснутдинов от партии «Яблоко», специалист ЗАО «Орджоникидзевская УЖК» Роман Чебурин от РППС.

Добавим, что в пятницу, 24 августа, Чкаловский районный суд Екатеринбурга отменил регистрацию кандидата-самовыдвиженца Александра Смолина, также депутата гордумы. Решение о регистрации оспорил его соперник из «Яблока» Роман Евдокимов. Ленинский райсуд по просьбе ЛДПР отменил регистрацию списка Партии пенсионеров по единому округу, а Свердловский облсуд оставил в силе решение райсуда о снятии с выборов «пельмешки» Юлии Михалковой. В понедельник по собственному желанию снялся список «Гражданской платформы» по единому округу.

Екатеринбург, служба информации

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