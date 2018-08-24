Свердловский облсуд признал законным отмену регистрации Юлии Михалковой на выборах в гордуму

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу актрисы «Уральских пельменей» Юлии Михалковой на решение Ленинского райсуда о снятии ее с выборов в городскую думу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда, причиной стало то, что из собранных 323 подписей 35 были признаны недействительными. В частности, полиция при проверке обнаружила несоответствие персональных данных избирателей в подписных листах. По нормам избирательного права для регистрации кандидата необходимо не менее 295 действительных подписей.

Напомним, иск против Михалковой подал ее конкурент по одномандатному избирательному округу №9 Рустэм Казыханов, выдвигавшийся от Партии пенсионеров. Сегодня Ленинский суд принял решение об отмене регистрации списка кандидатов этой партии, таким образом, Казыханов тоже лишился права участвовать в избирательной кампании.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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