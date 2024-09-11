Экс-звезда «Уральских пельменей» заявила, что ее вынудили отказаться от участия в выборах

Экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала о своем электоральном опыте. В интервью газете «МК» она сообщила, что ее «вынудили отступить от продолжения предвыборной борьбы».

«В 2016-м я по итогам выборов сделала вывод, что у меня народная популярность, что благодаря этому я могу решать проблемы людей. Во время избирательной кампании мы с подругами организовали свой «летучий отряд» и придумали программу «Восстановим детские площадки». Ходили по дворам, оценивали их состояние. Наверняка сейчас многие уже забыли, но тогда было много мрачных дворов, способных отпугнуть и покалечить детей. У моих подруг были маленькие дети, и мы фотографировали эти ужасные площадки, эти качели железные, о которые ребенок мог легко травмироваться, торчащую арматуру. Ужас! Мы громко и активно призывали восстанавливать дворы, поскольку были убеждены, что это было важно для города и его жителей. Своей неотразимой красотой привлекали внимание граждан, властей и СМИ к этой проблеме. Но тогда это все не понравилось некоторым чиновникам. Мы не в меру активничали, и меня вынудили отступить от продолжения предвыборной борьбы. Однако идея с дворами продолжила жить. Сегодня мы видим, как преобразились дворы в российских городах», – цитирует актрису издание.

Как напоминает «Новый День», в 2016 году Михалкова участвовала в праймериз «Единой России» во время кампании в Госдуму, по их итогам она даже вошла в тройку победителей предварительного голосования, однако позднее сняла свою кандидатуру. Выступление Михалковой на праймериз стало легендарным.

Горячая пятерка заявлений кандидатов

В 2018 году актриса предприняла попытку вернуться в политику и зарегистрировалась в качестве кандидата на выборы в городскую думу Екатеринбурга в одномандатном округе № 9 (это территория Ленинского района, самый центр города – проспект Ленина (частично), улицы Пушкина, Гоголя, Горького, 8 Марта, Радищева, Куйбышева, Малышева, Добролюбова, а также частично район Южного автовокзала). В интервью Михалкова, впрочем, рассказала, как вела агитработу в другом районе. «Мне дали очень непростой район Екатеринбурга – Уралмаш. В процессе таких прогулок я поняла, что люди у нас на самом деле добрые, заинтересованные и отзывчивые. И бабушки на скамеечках со мной общались, свои пожелания высказывали, и дедулечки на книжных развалах. Из пивных выходили мужчины, падали ко мне в ноги и шутили со мной, от них тоже были конструктивные предложения. Пообщалась с уралмашевцами и поняла, что люди мне верят. Я для них была своя, понятная, адекватная: исполняла роль внучки, подружки, «нашей Юли». Мне хотелось стать депутатом нового стандарта, который не растворится после выборов на Лазурном побережье, а будет работать и помогать людям своего района», – пояснила она.

Впрочем, в тех выборах Михалкова вообще не смогла принять участие, т.к. суд отказал ей в регистрации – из собранных 323 подписей 35 были признаны недействительными, полиция при проверке обнаружила несоответствие персональных данных избирателей в подписных листах.

Екатеринбург, Елена Сычева

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