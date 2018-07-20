Коммунальщики, телезвезды, родственники и однофамильцы: в думу Екатеринбурга выдвинулись 143 одномандатника

Сегодня вечером в Екатеринбурге завершилось выдвижение кандидатов в городскую думу седьмого созыва. На 18 депутатских мест по одномандатным округам претендуют 143 человека. Из них 30 – самовыдвиженцы, остальные 113 – представляют политические партии. Конкуренция составляет от 5 до 12 человек на место. Среди претендентов – большое количество представителей коммунальной отрасли. Довольно много и пенсионеров, временно неработающих, безработных. Почти в каждом округе есть один действующий депутат. Представители некоторых семей идут на выборы от двух партий сразу. «Новый День» представляет читателям краткий обзор кандидатов по всем 18 одномандатным округам.

Избирательный округ № 1

Территория: Верх-Исетский район – часть улиц Металлургов, Викулова, Репина, Волгоградской, Начдива Васильева, часть микрорайона Академический, Цыганский поселок, ЖСК «Карасьеозерск» и «Карасьеозерск-2», ЖСК «Палникс», несколько десятков садоводческих товариществ, поселок Медный, поселок Палкинский Торфяник.

По одномандатному округу № 1 выдвинулись 10 кандидатов. «Единая Россия» выставила руководителя районного управления Пенсионного Фонда Иру Овчинникову, которая является депутатом гордумы уже четыре созыва подряд – с 2001 года. «Справороссы» делают ставку на представителя стройиндустрии – директора ООО «УралСтройИнвест» Ивана Ревкова. На праймериз «ЕР» он занял пятое место, но, неудовлетворенный таким результатом, решил выдвинуться от другой партии. КПРФ представляет 63-летняя пенсионерка Александра Николаева, ЛДПР – предприниматель Вячеслав Коробков. Также в округе заявились на выборы четыре представителя непарламентской оппозиции, три из которых отрекомендовались «домохозяевами»: Эдуард Шестаков от «Родной Партии», Руслан Дегтярев от «Гражданской платформы», Иван Похвалитов от «Яблока». Четвертый – пенсионер Дмитрий Корепанов из Российской партии пенсионеров. Также в округе – два самовыдвиженца: председатель ТСЖ «ЖК Аврора» Роман Дубов и индивидуальный предприниматель Сергей Шамов.

Избирательный округ № 2

Территория: Верх-Исетский район – часть улиц Московской, Гурзуфской, Радищева, Верх-Исетского бульвара, район Центрального стадиона, некоторые дома на проспекте Ленина, Вайнера, 8 Марта, Папанина, Крылова, Татищева, Кирова, Большой и Малый Конный полуострова.

По этому округу тоже выдвинулись 10 кандидатов. Партия власти представлена Сергеем Мелехиным, который избирался в гордуму уже дважды – в 2009 и 2013 году, а до этого был помощником депутата Анатолия Никифорова. Главный нарколог Свердловской области Олег Забродин, который на праймериз ЕР занял второе место, пошел на выборы от «Справедливой России». По этому же округу идет действующий депутат ЕГД Дмитрий Головин – на этот раз от «Яблока». КПРФ выставила Ольгу Прожерину, о которой пока из соцсетей известно только то, что она «молодая активная мама». ЛДПР в округе представляет координатор регионального отделения этой партии Антон Гусев. Партия пенсионеров выставила пенсионера Хасана Нурмухаметова. Кроме того, в округе баллотируются четыре беспартийных кандидата: 30-летний программист Александр Файзрахманов, также 30-летний начальник ЖЭУ Кирилл Панов, технический директор ООО «ТД Метпром» Михаил Назаров, 21-летний домохозяин из Ивделя Вячеслав Шурупов.

Избирательный округ № 3

Территория: частично Верх-Исетский, частично Ленинский район – микрорайон Юго-Западный.

Этот округ оказался самым непопулярным: по нему выдвинулись всего пять кандидатов. От «Единой России» на выборы здесь идет начальник ГКУ СО «Управление капитального строительства Свердловской области» Олег Кагилев. «Справороссы» выставили депутата Среднеуральской городской думы Виталия Сухова, ЛДПР – управляющую автомойкой Ирину Урецкую, КПРФ – руководителя аппарата свердловского обкома Андрея Хабарова. От РППС идет замгендиректора ЗАО «Спецавтоматика» Вячеслав Сергеев.

Избирательный округ № 4

Территория: Железнодорожный район – часть улиц Челюскинцев, Гражданской, Свердлова, Шевченко, Короленко, Братьев Быковых, Еремина, Мельковской, Николая Никонова, Лермонтова, Стрелочников, Азина, Мамина-Сибиряка, пер. Красный.

В округе выдвинулись семь кандидатов. От «Единой России» на выборы идет Александр Мяконьких – депутат ЕГД пятого и шестого созывов. От «Справедливой России» ему противостоит управляющий УК РЭМП Железнодорожного района Александр Колесников, снятый с праймериз ЕР за «действия, дискредитирующие партию». КПРФ выставила помощника депутата заксо Владимира Гладышева, ЛДПР – гендиректора ООО «Партнеры-СВ» Сергея Чистякова, Российская партия пенсионеров – водителя ЕМУП МОАП Олега Лобова. Также в округе выдвинулись кандидат от «Яблока» временно неработающая Татьяна Анкуда, и беспартийный предприниматель Олег Попов.

Избирательный округ № 5

Территория – Железнодорожный район, микрорайон Сортировочный.

Сортировка стала самым «густонаселенным» округом: здесь выдвинулись 12 кандидатов. Врио главы города, Виктор Тестов, отработавший в гордуме уже три депутатских срока, представляет «Единую Россию». От «справороссов» выдвинулся председатель общественной организации «Велогород» Константин Мочалов. КПРФ представляет безработный Антон Ипатов, ЛДПР – менеджер ООО «Авторитет» Игорь Поворознюк. Также в выборах по этому округу участвуют четыре самовыдвиженца: сын депутата Госдумы, исполнительный директор в основном подразделении ООО «УЗГПО» Александр Альшевских, коммерческий директор ООО «Питание-Сервис СВК» Константин Абатуров, директор ООО «Технопромпарк» Анатолий Евтюгин, энергетик ООО «Пальметта» Петр Малютин. Кроме того, здесь выдвинулись представители четырех малых партий: домохозяйка Ангелина Красильникова от «Защитников Отечества», домохозяйка Елена Парий от «Яблока», безработный Никита Галанов от «Российского объединенного трудового фронта», пенсионер Владимир Порывкин от Российской партии пенсионеров.

Избирательный округ № 6

Территория: Кировский район, район УРФУ, частично улицы Ленина, Комсомольская, Студенческая, Первомайская, Восточная, Гагарина, Мичурина.

В шестом округе – восемь кандидатов. От «Единой России» идет замглавы администрации Екатеринбурга по социальным вопросам Михаил Матвеев. «Справороссы» выставили предпринимателя Олега Назарова, КПРФ – активиста «Детей Войны» Римму Скоморохову, ЛДПР – школьного учителя Евгения Луконина. Действующий депутат от Партии пенсионеров Михаил Гаранин идет самовыдвиженцем, а «пенсионеры» выдвинули пенсионера Алексея Антошина. Также в округе выдвинулись активист «Яблока», учитель Ирина Скачкова и безработный Данил Гогин.

Избирательный округ № 7

Территория: Кировский район, микрорайоны Втузгородок, ЖБИ, Синие Камни.

Здесь в выборах пожелали участвовать девять кандидатов. «Единую Россию» представляет бывший вице-мэр Екатеринбурга по капитальному строительству Владимир Крицкий. От «справороссов» идет бывший участник праймериз ЕР, юрисконсульт Алексей Мещеряков. КПРФ выдвинула профессора УрГЭУ Вадима Егорова, ЛДПР – продавца «Леруа Мерлен» Владимира Стехина. От партии «Гражданская платформа» выдвинулась безработная Татьяна Юсяева, от Российской партии пенсионеров – директор ООО «АлюРоллер» Антон Кунис, «Парнас» представляет член федерального совета этой партии Максим Верников. Также в округе есть два самовыдвиженца: индивидуальный предприниматель Константин Кунцевич и президент Фонда «Другой Мир» Наталья Заиченко.

Избирательный округ № 8

Территория: Кировский и Орджоникидзевский районы – частично, Пионерский поселок, часть Эльмаша, окрестности лесопарка «Калиновский»

В округе выдвинулись восемь кандидатов. От «ЕР» баллотируется директор спортивного комбината «Урал» Николай Баталов. Ему противостоит действующий депутат от ЛДПР Григорий Вихарев. «Справороссы» выдвинули председателя ТСЖ «Исеть» Владимира Соловарова, КПРФ – юрисконсульта Никиту Кутейникова. Также в выборах по этому округу участвуют Ольга Холоднюк от Партии пенсионеров, бизнес-вумен Жанна Богданова от партии «Женский диалог», пенсионер Анатолий Холодилин («Защитники Отечества») и гендиректор ООО «ЭкоГлобалСтрой» Сергей Маслов, самовыдвиженец.

Избирательный округ № 9

Территория: Ленинский район, Центр, проспект Ленина (частично), улицы Пушкина, Гоголя, Горького, 8 Марта, Радищева, Куйбышева, Малышева, Добролюбова, район Южного автовокзала.

По этому округу выдвинулись семь кандидатов. «Единую Россию» представляет опытная народная избранница – Елена Дерягина, депутат четвертого, пятого и шестого созывов ЕГД. В последний день выдвижения ей бросила вызов «уральская пельмешка» Юлия Михалкова – она пошла на выборы самовыдвиженцем. Их соперники – гендиректор ООО «Новые технологии строительства» Виталий Чачин (СР), активист общественного движения «Гражданский патруль» Роман Тихонов (ЛДПР), сотрудник обкома КПРФ Денис Курочкин, кандидат от «Яблока» – специалист по ЦБ Юрий Лесников, менеджер Рустэм Казыханов от Партии пенсионеров.

Избирательный округ № 10

Территория: Ленинский район, часть Юго-Западного микрорайона, часть микрорайона Академический.

Здесь выдвинулись шесть кандидатов. От «Единой России» баллотируется действующий депутат гордумы, гендиректор ЗАО «УК «Академический» Николай Смирнягин. От «справороссов» выдвинулась ИП Анна Степаненко, от ЛДПР – начальник техотдела ООО «Новое проектное бюро» Александр Урецкий, от КПРФ – экономист Виталий Ряписов, от «Яблока» – логист Андрей Собинов, от Партии пенсионеров – замдиректора ООО «Орбита» Сергей Бабинов.

Избирательный округ № 11

Территория: Октябрьский район, микрорайон Парковый, ЦПКиО.

В округе № 11 в выборах участвуют семь кандидатов. От «Единой России» выдвинулся первый замдиректора ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» Павел Пустозеров. От «справороссов» – управляющий УК ЖКХ «Октябрьского района» Михаил Плешаков. КПРФ выставила предпринимателя Виктора Дегтярева, ЛДПР – замдиректора УК «Созвездие» Кирилла Романова, «Яблоко» – коммерческого директора ООО «ПГС-Эксперт» Сергея Пуркача, Партия пенсионеров – пенсионера Анатолия Сауляка. Кроме того, тут появился двойник – самовыдвиженец Станислав Пустозеров из Ноябрьска (ЯНАО), однофамилец кандидата от партии власти.

Избирательный округ № 12

Территория: Октябрьский район, станция Шарташ, Сибирский тракт, Кольцово, Малый Исток.

В этом округе – восемь кандидатов. От «Единой России» здесь баллотируется гендиректор ЕМУП «СУЭРЖ» Виктор Карташев. Его соперник от «справороссов» – без пяти минут бывший депутат от ЛДПР, временно не работающий Михаил Вечкензин. ЛДПР в этот раз предпочла поддержать директора спортклуба «Атлетика» Владимира Лежнина, КПРФ – руководителя проектов ООО «Солюс» Дениса Шумихина. Кроме того, «Яблоко» выставило заведующего отделом техникума «Строитель» Сергея Лоскутова, а «Гражданская платформа» – директора ООО «Интерра» Александра Шадрина, пенсионерку Наталью Рязанцеву выставила Партия пенсионеров. Есть в округе и один самовыдвиженец – коммерческий директор ООО «Сигарный клуб» Сергей Рябков. С этого округа начались предвыборные ЧП: в ночь на 13 июля здесь сожгли машину начальника штаба Виктора Карташева.

Избирательный округ № 13

Территория: Орджоникидзевский район. Улицы Машиностроителей, Победы, Ильича.

В округе выдвинулись восемь кандидатов. Советник гендиректора «Орджоникидзевской УЖК» Александр Найданов, отработавший уже два депутатских срока, представляет «Единую Россию». Ту же УЖК представляет Роман Чебурин от Партии пенсионеров. Самовыдвиженцем против них выступил Евгений Старокожев – сын конкурента Найданова по бизнесу, техдиректора УЖК ЖКО-Екатеринбург. «Справороссы» выставили пенсионерку Любовь Боркову, ЛДПР – маркетолога Павла Нечаева, КПРФ – пенсионера Игоря Изюрьева, «Яблоко» – железнодорожника Альберта Хуснутдинова, «Гражданская платформа» – ИП Павла Невольниченко.

Избирательный округ № 14

Территория: Орджоникидзевский район, часть проспекта Космонавтов, ул. Таганской, Бакинских Комиссаров, садовые товарищества.

В округе выдвинулось семь кандидатов. От «Единой России» решил баллотироваться депутат областного заксо Игорь Володин, который уже работал в гордуме – c 2009 по 2016 г. От «справороссов» выдвинулась безработная Светлана Леонова. От КПРФ – директор по строительству ООО «Полимерная кровля» Андрей Пиняжин, от ЛДПР – индивидуальный предприниматель Александр Евтушенко, от «пенсионеров» – директор ООО «Омега-93» Евгений Кривошеев. Также в округе есть два самовыдвиженца: ИП Сергей Тиунов, называющий себя членом «команды Навального», и гендиректор АО «АСЦ «Правобережный» Дмитрий Естехин.

Избирательный округ № 15

Территория: Орджоникидзевский район, часть проспекта Космонавтов, ул. Вали Котика, Старых Большевиков.

В 15-м округе выдвинулись шесть кандидатов. От «Единой России» баллотируется адвокат Алексей Вихарев, родной брат кандидата от ЛДПР по 8 округу Григория Вихарева и сын бывшего депутата ППЗС СО Андрея Вихарева. От ЛДПР здесь идет руководитель аппарата СРО партии Антон Безденежных, от «справороссов» – ИП Антон Черноголов, от КПРФ – безработный Денис Порядин. «Пенсионеры» выдвинули неработающего 22-летнего Алексея Семенова. Кроме того, по этому округу идет самовыдвиженцем директор МОУ СОК «Калининец» Владимир Нагибин. В пятницу вечером начальника его предвыборного штаба Дениса Граматчикова избили неизвестные.

Избирательный округ № 16

Территория: Чкаловский район, Южный Автовокзал, часть микрорайона Ботанический.

В этом округе выдвинулись семь кандидатов. «Единую Россию» представляет бывший кандидат в губернаторы от Партии пенсионеров, действующий депутат ЕГД Дмитрий Сергин. Сама Партия пенсионеров выдвинула директора ООО «Надежда-Люкс» Олега Пинегина. От «справороссов» баллотируется вице-президент AVS-Group Андрей Станкевич. От КПРФ – пенсионерка Татьяна Дубинина, ЛДПР – директор ООО «Уральская производственная компания» Александр Каптюг, «Яблока» – м.н.с. УрФУ Дмитрий Чириков. Самым первым не только в округе, но и во всем городе выдвинулся основатель «Партии сухого закона» Валерий Мелехин.

Избирательный округ № 17

Территория: Чкаловский район, микрорайоны Вторчермет, Елизавет, пос. Горный Щит.

В 17 округе на выборы пошли 9 кандидатов. От «Единой России» баллотируется руководитель районного исполкома партии Елена Бондаренко, от «справоросссов» – замдиректора ПАО «Трубная металлическая компания» Олег Тихонов, от КПРФ – неработающий Андрей Пирожков, ЛДПР – помощник депутата Госдумы Владимир Алексеев. От малых партий выдвинулись трое: домохозяин Роман Евдокимов от «Яблока», гендиректор ООО «ЭнергоЛидер Автоматика» Иван Корюков от «Защитников Отечества», директор школы Юлия Барашкина от Партии пенсионеров. Самовыдвиженцев двое: действующий депутат от СР Александр Смолин и председатель городского Союза садоводов Надежда Локтионова.

Избирательный округ № 18

Территория: Чкаловский район, микрорайоны Уктус, Химмаш.

В 18 округе выдвинулись 9 кандидатов. «Единую Россию» представляет действующий депутат ЕГД Анатолий Шарапов, «справороссов» – индивидуальный предприниматель Илья Пархимчик, КПРФ – главный инженер БЦ «Высоцкий» Виктор Сомиков, ЛДПР – инженер из УГГУ Владислав Левитин. Партия «Яблоко» выдвинула ИП Михаила Комлева, «Защитники Отечества» – директора ООО «СК «Делюр» Андрея Созонова, «пенсионеры» – домохозяина Александра Кормильцева. Самовыдвиженцами идут предприниматель Иван Стародубцев и пенсионерка Татьяна Знак.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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